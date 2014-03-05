هيفا تصف إليسا بملكة النشاز وحرب تشتعل بين النجمتين

يبدو أن ملامح حرب اشتعلت بين الفنانتين اللبنانيتين هيفا وهبي وإليسا، فبعد أن اعتبرت إليسا أن هيفا صنعت نفسها من لا شيء، وهي عبارة حمّالة أوجه، إذ يمكن أن تعني أن الإنسان مناضل وعصامي، كما قد تعني أيضاً أنه اشتهر من لا شيء ودون أن يمتلك مقومات الشهرة، ما لم يعجب صاحبة "بوس الواوا".

وردت هيفا تعليقاً على تصريح إليسا الأخير في برنامج "الحكم"، فقالت في اتصال مع إذاعة لبنانية محلية: "لا أحد يستطيع صنع نفسه من لا شيء، وليس من العيب أن يكون الإنسان صغيراً ويكبر، ولكن العيب أن يبقى صغيراً وعينه على غيره". وتابعت قائلة: "إذا الإنسان كان تافهاً قبل الشهرة يتحول إلى تافه كبير بعدها".

ولعل أقسى ما قالته بطلة "حلاوة روح": "على القليلة أنا مش ملكة النشاز أنا MJK ملكة جمال الكون، وإليسا تشكر ربها أنها صارت شي من لا شي".

إلى الآن لم ترد إليسا على تلك العبارات، لكن المرجح أن معركة ستشن بين النجمتين اللتين تتمتعان بقاعدة جماهيرية ومعجبين كثر.