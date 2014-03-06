دور السينما المصرية تعلن عن موعد عرض فيلم "نوح"

أعلنت دور السينما المصرية عن موعد عرض فيلم "نوح" الأربعاء 26 مارس، بينما سيعرض بدور العرض في الأرجنتين ولبنان وروسيا والبرتغال وسربيا وأستراليا يوم 27 مارس، وتم الإعلان عن عرضه بدور العرض الأميركية 28 مارس، كما يعرض بنفس اليوم في كندا وكولومبيا والهند والمكسيك، ويقوم ببطولة الفيلم راسل كرو، وإيما واتسون، وجينيفر كونولى، والفيلم من إخراج دارين أرنوفسكى.

وفيلم "نوح" صور في أيسلندا ونيويورك، ويشارك أرونوفسكي في تأليف الفيلم الملحمي كل من أري هاندل وجون لوجان، ويسلط المؤلفون الثلاثة خلال القصة الضوء على "الطوفان" وإنقاذ البشرية من الفناء، ولذلك بذل المخرج ومساعدوه جهوداً كبيرة لتوفير كافة أنواع الحيوانات، التي اضطر النبي نوح لحملها على متن سفينته للحفاظ على النوع من الفناء، كما يرد في الرواية السائدة.

وكان من المقرر أن يكون الفيلم من بطولة الممثل كريستيان بيل، لكنه اعتذر بسبب جدول أعماله المزدحم هذا العام، فوقع اختيار المخرج على رسل كرو.

وإلى جانب كرو في بطولة الفيلم هناك نجوم كبار من أمثال إيما واتسون ولوغان ليرمان وآنتوني هوبكينز.

واستخدم أرونوفسكي أحدث برامج المونتاج والغرافيك في إخراج الفيلم، لإظهار الطوفان كما تخيلته عقول البشرية عبر آلاف السنين.