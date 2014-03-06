فيديو جديد بين ريكي مارتن وجنيفر لوبيز يجمع 4 ملايين

أطلق النجم الشاب ويسين فيديو كليب لأغنيته Adrenalina التي تجمعه بالنجمين العالميين جنيفر لوبيز وريكي مارتن. ويبدأ الفيديو بمقطع غنائي للشاب ويسين، يليه مارتن ولوبيز، الذين يغنون على إيقاع موسيقى لاتينية ديناميكية.

وكانت لوبيز عبرت في كليب Adrenalina عن حنينها لنشأتها في حي "برونكس" الفقير، حيث ظهرت في أحداث الأغنية وهي تستقل مترو الأنفاق وتتفاعل مع جيران حيّها بكل سعادة. وأكدت خلال استضافتها في برنامج Tonight Show من تقديم جاي لينو، أن كل من رقصوا في الكليب هم بالفعل من حيها في "برونكس"، وأنها استمتعت كثيراً بأجواء التصوير والرقص معهم.

وتعتبر مشاركة جنيفر لوبيز وريكي مارتن في كليب Adrenalina شرفية، مجاملة منهما لصاحب الأغنية الرئيسية المغني البورتوريكي.

وقد جمع الفيديو كليب ما يناهز 4 ملايين مشاهدة عبر قناة Wisin الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من إطلاقه، ولعل السبب يرجع إلى المشاهدة الحميمية التي تجمع لوبيز بمارتن.