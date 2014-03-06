كاظم الساهر: The Voice يضم أصواتا عراقية مميزة

قال الفنان العراقي، كاظم الساهر، إن ما يميز هذا الموسم من برنامج "ذا فويس" The Voice على قناة mbc هو وجود أصوات مختلفة في الألوان.

وأضاف الساهر، الملقب بـ"القيصر"، خلال مقابلة خاصة بقناة "العربية"، أن من يستطيع غناء المقام العراقي يسهل عليه التعامل مع أساليب الغناء المختلفة، وهذا ما يميز الأصوات العراقية في البرنامج.

وأشار إلى أن الأصوات المشاركة هذا الموسم كلها جميلة، وكل المشتركين لديهم خبرة مسرح، مضيفاً أنه دائماً ما ينصح أعضاء فريقه بالبرنامج بأنهم عندما يبدأون بالغناء، يجب أن ينسوا كل شيء ويركزوا على الغناء فقط لكي يصل غناؤهم للناس.

وأضاف الفنان العراقي أن الموهبة هي كل شيء، ليس فقط في الغناء ولكن في كل المجالات، إلا أن العلم دائماً يخدمها ويضعها في المرتبة الصحيحة، وتظهر إبداع الفنان.

وقال كاظم الساهر إن العراق غني بالأصوات الجميلة، معرباً عن توقعاته بأن يفوز صوت عراقي بلقب The Voice هذا الموسم، إلا أنه أكد أن هناك أصواتا أخرى قوية ومميزة جداً من كافة أنحاء الوطن العربي.