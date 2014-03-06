ميريام فارس تقع في "الحب" في دبي

حب أسطوري" من نوع آخر وقعت فيه ميريام فارس في دبي. فقد افتتحت الفنانة اللبنانية المسرحية الاستعراضية الغنائية البريطانية Peter Pan The Never Ending Story الأربعاء، لتكون أول فنانة عربية يجري اختيارها لعمل استعراضي عالمي بهذا الإنتاج الضخم، واقتصرت إطلالتها على الليلة الافتتاحية لارتباطها بأعمال أخرى. وتعرض المسرحية للمرة الأولى في الشرق الأوسط بعد عرضها في دول عدة.

ولعبت ميريام في المسرحية الاستعراضية دور "الجنية متقلبة المزاج التي تقع في غرام بيتر بان" إلى جانب خمسين راقصاً وموسيقياً.

وتحدثت ميريام فارس عن مشاركتها بالدور، قائلة إنها أول فنانة عربية يجري اختيارها لعمل استعراضي عالمي بهذا الإنتاج الضخم، والتعامل مع شركة بهذا الحجم من الضخامة، مشيرة إلى شعورها بالطمأنينة خلال العرض عندما ارتفعت لأمتار في الهواء، نظراً للتقنيات العالية المستخدمة.

ميريام التي قامت بتسجيل أغنية "يو رايز مي اب "بعد أن حصلت على حقوق أدائها كأول مغنية عربية ستؤديها في المسرحية، علماً أن الأغنية حققت أعلى نسبة بيع عام 2006، وتصدرت المراتب الأولى في سباقات الأغاني على مدى سنوات عدة، وقدمت بأصوات فنانين عالميين.

ويعمل على تنفيذ المسرحية التي تقدم في دبي من الخامس من مارس حتى 13 من الشهر ذاته فريق من كبار المخرجين والمختصين في عالم المسرح الغنائي.

ويقول Sandor Sturbl وهو فنان هولندي يقوم بدور Peter pan، عن ميريام، "إنها Tinkerbell الجديدة، أعجبني العمل معها وكذلك فريق العمل، صوتها رائع جداً في أغنية يو ريز مي اب".

أما Lilly Jane وهي فنانة بريطانية في دور WENDY فقالت: أتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور في دبي، قدمنا عروضاً سابقة في بلجيكا وهولندا طبعاً وفي بريطانيا، مضيفة أقدم دور وندي التي تعكس احتياجات كل الأعمار من الخامسة وحتى الخمسين، فكل شخص منا بداخله طفل كما فعلت وندي في المسرحية.

وتتحدث المسرحية المأخوذة عن قصة نشرت عام 1911 للكاتب الأسكتلندي، جيمس ماثيو باري، عن صبي يرفض التقدم بالعمر ليبقى على تصرفاته الصبيانية وألعابه الطفولية طوال حياته، قصة راجت بشكل كبير ولاقت نجاحاً من قبل قارئيها لتتحول فيما بعد إلى أفلام سينمائية واستعراضات مسرحية.