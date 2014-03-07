شاكيرا تعترف: سأنجب 9 أطفال من بيكيه

عبرت النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا عن رغبتها بإنجاب عدد كبير من الأطفال من حبيبها نجم كرة القدم جيرار بيكيه، مؤكدة أن الظروف لا تسمح بذلك حالياً.



وأضافت أود أن يكون لي فريق كرة قدم خاص بي.

وفي حوارها مع مجلة "لاتينا" أكدت شاكيرا أنها تريد إنجاب 8 أو 9 أطفال من بيكيه، ولكن انشغالها بمشاريعها الفنية يحول دون ذلك اليوم.

وتابعت: "لولا الارتباطات التي التزمت بها في عملي، لكنت حاملاً الآن".

يذكر أن شاكيرا أنجبت من بيكيه "ميلان" البالغ من العمر 15 شهراً. وتصر المغنية الشقراء على أنه رغم انشغالاتها فابنها سيظل الأولوية المطلقة في حياتها.