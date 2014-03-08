مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يستعد للدورة 36

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ممثلة في رئيس المهرجان سمير فريد ومديره الفني محمد سمير، ومدير العلاقات الدولية جوزيف فهيم، عن ملامح الدورة السادسة والثلاثين من المهرجان، وكذلك تفاصيل مشاركة وفد المهرجان في مهرجاني "سندانس" و"برلين".

وأوضح فريد في البداية أنهم شرعوا في التحضير للدورة، منذ شهر أغسطس الماضي، بعد تشكيل مجلس إدارة المهرجان الذي ضم 14 عضوا، كما تم وضع لائحة جديدة للمهرجان وافق عليها الاتحاد الدولي للمنتجين.

وأعلن فريد أن افتتاح المهرجان سيكون في التاسع من شهر نوفمبر المقبل، ولكنه سيقام خارج دار الأوبرا المصرية نظرا لإقامة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في نفس التوقيت، مشيرا إلى أنه يرغب في إقامته بالأهرامات، ولكن الطرح لا يزال غير أكيد.

وعقب مشاركة وفدين في مهرجاني "سندانس" و"برلين"، اعتبر فريد أن هدفهم كان المشاركة في 4 مهرجانات دولية، وهم سيشاركون في مهرجان "كان" خلال شهر مايو المقبل، ولكن لن تكون هناك مشاركة في مهرجان "فينيسيا" بسبب ضيق الوقت.

وحول أقسام المهرجان، فإنها ستكون في هذه الدورة 10 أقسام، على أن يكون هناك برنامج يحمل اسم "السينما الوطنية ضيف الشرف" تشارك فيه السينما الكردية، كتعبير عن ثقافة غير معروفة في مصر، ويعرض خلاله 16 فيلما.

وأكد أنه ستتم إقامة سوق للمطبوعات تعرض فيه كل الكتب التي طبعت عن السينما. أما البرنامج الرسمي فسيتكون من المسابقة الرسمية التي تحتوي على 16 فيلما، وكذلك العروض الخاصة التي يبلغ عددها 18 فيلما، وما يعرف باسم مهرجان المهرجانات، والتي تضم 16 فيلما من الأفلام الفائزة بجوائز المهرجانات، بالإضافة إلى ثمان أفلام تتحدث عن السينما.

وكشف رئيس المهرجان عن 3 برامج موازية ستتم إقامتها لأول مرة، أولها يحمل اسم "آفاق السينما العربية" وهو تابع لنقابة السينمائيين، أما الثاني فهو "أسبوع النقاد"، والأخير هو "سينما الغد الدولي".

وستكون العروض الخاصة بالمهرجان في دورته السادسة والثلاثين، للكبار فقط، ليس لاحتوائها على مشاهد جنس أو عنف، ولكن لأن حال المهرجانات الكبرى هو كونها لعشاق السينما، وليست للأطفال أو العائلة، كما أنها ستعرض داخل دار الأوبرا التي ستحتوي على 7 شاشات.

وأوضح فريد أنه سيتم عرض الفيلم الإماراتي التسجيلي "أحمر أزرق أصفر"، عن حياة الفنانة التشكيلية نجاة مكي، وذلك تقديرا لدور دولة الإمارات، ووقوفها إلى جوار مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.