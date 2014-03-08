مسلسل "حلاوة الروح".. دراما بتوقيع الماجري

نجوم الوطن العربي يلتقون تحت قيادة المخرج التونسي شوقي الماجري، من خلال مسلسل "حلاوة الروح" الذي يكتبه رافي وهبي، وتنتجه شركة "Moon And Stars"، ويشارك فيه خالد صالح من مصر، وغسان مسعود، وقصي خولي، مكسيم خليل وكندة علوش من سوريا، إضافة إلى رولا حماده ورودني حداد من لبنان، وممثلين عرب آخرين.

المسلسل بحسب تصريحات لشوقي الماجري، الذي قدم من قبل عددا من المسلسلات من بينها "الاجتياح" و"نابليون والمحروسة"، يدور حول قضايا المنطقة العربية، وتداعيات ثورات الربيع العربي، التي جرت في مصر وتونس وسوريا.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أكد الفنان غسان مسعود، أن موافقته على المشاركة في المسلسل، ترجع إلى عدة أسباب، منها الشروط الإنتاجية التي تبدو جيدة، واجتماع هذا الكم من الممثلين العرب.

وقال إن التعامل مع مخرج كبير بوزن الماجري، الذي حصل مسلسله "الاجتياح" على جائزة إيمي العالمية، يجعله متيقنا أن العمل سيكون جيدا على مستوى الصورة والدراما، فضلا عن جودة النص المكتوب.

واختتم غسان تصريحاته بالإشارة إلى أن التصوير سيبدأ قريبا في بيروت، على أن ينتقل بعد ذلك إلى القاهرة، ومنها إلى دبي، وهي المحطات الثلاث للتصوير. ويعرض العمل في شهر رمضان المقبل.