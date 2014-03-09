نجوم الأوسكار يفضلون رفقة أمهاتهم على جميلات هوليوود

كان مثيرا للاهتمام في حفل الأوسكار السادس والثمانين قبل أسبوع، أن عددا من كبار النجوم قرروا الحضور إلى حفل الأوسكار برفقة أمه أو ابنته أو أحد أفراد العائلة بعد أن كان كثير منهم في السابق يحرصون على الحضور مع صديقاتهم من جميلات هوليوود، عارضات الأزياء أو الممثلات.

أبرز الأسماء التي أثارت الانتباه كان ليوناردو ديكابريو الذي اجتاز السجادة الحمراء برفقة والدته، وبقيت إلى جواره طوال الحفل، وكذلك فعل زميله في فيلم "ذئب وول ستريت" جونا هيل، الذي حضر برفقة والدته أيضا.

النجم جاريد ليتو الذي حاز جائزة أفضل ممثل مساعد حضر برفقة والدته أيضا، وشكرها في كلمته حين قبل الجائزة بعينين دامعتين، في لحظة جميلة من لحظات حفل الأوسكار لهذا العام.

جاريد ليتو ووالدته ‹ › جونا هيل ووالدته ‹ › بروس ديرن وابنته ‹ ›

أما المخضرم بروس ديرن فحضر برفقة ابنته الممثلة لورا ديرن، وبدا الاثنان فخوران ببعضهما طوال الحفل، وتبادلا كلمات الإطراء على شاشات التلفاز، الابنة فخورة بوالدها الذي رُشح للجائزة بعد كل تلك السنين، والأب يعتبر أن موهبة ابنته أكبر من موهبته لكنها لم تنل الفرصة الكافية بعد.

ولا أحد يعرف أهو موسم "بر الوالدين"، أم هي حملات لتحسين الصورة الإعلامية، أم أنها ببساطة حالة من الفخر بالأمهات اللاتي جئن بهم إلى الوجود.