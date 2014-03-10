"سفيرة الفولكلور العراقي" تطالب بمزيد من الانتباه

عادة من يبلغ الـ43 عاماً يكون قد اندرج ضمن مرحلة الكهولة أو في الطريق إليها، إلا أن هذه الفاتنة المسماة "الفرقة القومية للفنون الشعبية" لم تزل عصية على الزمن، وكأنها قد ولدت للتو ولم تمرّ بحروب وحصارات وسوء تأويل أو تهديد بالقتل وتهجير إرهابي.

ربما ما منحها القوة هو إحساسها بدورها الحضاري بدءاً من نشر وتعميق الفنون الفولكلورية، إلى تجسيد حضارة وادي الرافدين بلوحات فنية تمثل جميع أطياف ومكونات المجتمع، لتستحق لقب "سفيرة الفولكلور العراقي للعالم" الذي أطلقته عليها الصحافة بعد أن حصلت على الجائزة الأولى "معبد هرقل الذهبي" بإيطاليا عام 1980، والذي شاركت فيه عشرات الفرق العالمية من دول أوروبية ولاتينية.

فؤاد ذنون، مدير الفرقة وأحد أقدم أعضائها، قال لـ"العربية.نت": "يمكن أن أجمل لك مهمة فرقتنا أو مؤسستنا الحضارية بالمحافظة على أصالة الفنون الشعبية وتحويل الحكايات الفولكلورية العراقية والعربية إلى لوحات توفر المتعة والجمال وبأسلوب هادف ورفيع، ولذلك اكتسبنا مكانة تحسدنا عليها فرق عالمية عريقة. ويكفي أننا قدمنا عروضاً في أكثر من 60 دولة، من بينها مسارح موسكو ولندن وروما وطوكيو وباريس وبوخارست فضلاً عن القاهرة والمغرب العربي ودول الخليج، مثلما عرضنا في مبنى الأمم المتحدة، وجسدنا الصداقة والسلام بدعوة من منظمة اليونسكو في باريس".

وأضاف ذنون: "نعتمد على المسح الميداني وفحص الموروث في تصميم اللوحات، ونحرص على أن ترافقنا في أداء الرقصات أو الأغاني الآلات الموسيقية الشعبية كالطبل والناي والسنطور والنقارة والجوزة".

رواتب لا تتجاوز الورقتين

لهذا العالم الوردي وجه آخر، فهذا السجل الضخم من الإنجازات يقابله نزوح العناصر ذات الخبرة والكفاءة إلى خارج العراق بسبب غياب الدعم الحكومي والإهمال ونظرة المجتمع المتدنية للرقص بشكل عام، سواء كان فولكلوريا أو حركات تعبيرية، خصوصاً مع صعود بعض التيارات الدينية المتشددة.

فمن بين أكثر من 20 فتاة كن يملأن المسرح مرحاً وإيقاعات، لا ترى اليوم سوى بضع راقصات لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.

غياب العنصر النسوي لا يعزوه الناقد والشاعر حسن عبد الحميد إلى نظرة المجتمع فقط، وإنما إلى قلة الرواتب أيضاً، فهي لا تتجاوز في أحسن الأحوال الـ"ورقتين" كما يطلق عليها هنا في العراق على الـ200 دولار.

وأضاف: "غالباً ما يلجأ رئيس الفرقة أو مصممة الرقص إلى استبدال المشاهد التي تعتمد على العنصر النسائي بأخرى مشتركة لراقصين وراقصات لتدارك هذا النقص، وهو ما يحجم العمل ولا يتيح خيارات معقولة أمام المصمم. ولذلك سيتصرف ضمن الممكن".

فرقة الفنون في الصين

هذا الرأي تؤيده الفنانة هناء عبد الله، مصممة الرقصات والأزياء، والتي انتمت إلى الفرقة وهي بعمر الـ12 عاماً، حيث تتذكر- وبحسرة - كيف كان التقديم إلى اختبارات الفرقة سابقاً أشبه ما يكون باختبار المواهب هذه الأيام في برنامج "ذا فويس" أو "آراب أيدول".

أما الآن- والكلام لهناء- فمن يتقدم للانضمام إلينا نتساهل معه في الكثير من شروط القبول وخاصة الفتيات، ولو أن هذا الأمر يتعبنا لأننا في الكثير من الأحيان نجهز فتاة ما ونبذل معها جهداً كبيراً وبعد أن تصبح راقصة جيدة تترك الفرقة إما لتتزوج أو لتجد عملاً أفضل.

أمنيات عيد التأسيس

تمنى فؤاد ذنون أن يقام مهرجان دولي للفولكلور في بغداد، مضيفاً: "أرى الفرق تلون الشوارع بأزياء بلدانها وموسيقاها وأعلامها الوطنية، وجماهيرنا على الجانبين تصفق وتتعرف على ثقافات الشعوب".

من جانبها، تمنت هناء عبد الله "أن تسعى الدولة إلى تهيئة - فرقة ظل - كما هو الجاري مع فرق كرة القدم الوطنية، وأن تكون هناك رواتب مغرية، ومشاركات خارجية".

أما حسن عبد الحميد فتمنى "أن يفهم المجتمع أن الفن هو اللغة العالمية الآن، وما لا يُفهم بالكلام تترجمه الحركة والموسيقى".

وبين مارس 1971 ومارس 2014 أمنيات ليست صعبة التحقق، لكنها وفي وضع العراق الحالي تبدو كذلك، ومع هذا "ما أضيق الرقص لولا فسحة الأملِ".