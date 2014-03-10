نجمة آراب أيدول كارمن سليمان تغني من ألحان محمد عبده

بعد عامين من فوزها في برنامج "آراب أيدول" على قناة "إم بي سي"، احتفلت نجمة الموسم الأول للبرنامج المطربة المصرية الشابة كارمن سليمان بإطلاق أول ألبوم غنائي لها بعنوان أخباري في القاهرة، وسط حشد كبير من الشباب من محبيها، حيث غنت بعض أغاني الألبوم.

وتضمن الألبوم 12 أغنية تعاونت فيها كارمن مع عددٍ من الشعراء والملحنين، ولعل الأغنية الأبرز كانت أغنية "أخباري" عنوان الألبوم، والتي لحنها لها فنان العرب محمد عبده. ومن أغاني الألبوم الأخرى: قلبي دق، مش ها تكلم وكلام كلام.

وأكدت كارمن أن إعداد الألبوم استغرق عامين كاملين لتقديم الأفضل، وذلك بعد مراقبة كل ما نشر في الأسواق خلال هذه الفترة، حتى لا تشعر بالتقصير في حق جمهورها.

واستطاعت كارمن سليمان، فتاة الثانوية العامة التي جاءت من محافظة الشرقية منذ عامين، حيث ورِثت الصوت الحلو من والدتها، في فترةٍ قصيرة أن يكون لها حضورٌ على الساحة الفنية، حيث قامت بعدة حفلات موسيقية وشاركت في مهرجانات وبرامج فنية في عدد من الدول العربية، كما قامت بغناء تترات مسلسلات.

وقد تحذو كارمن حذو أنغام وغادة رجب اللتين بدأتا حياتهما الفنية في سن صغيرة.