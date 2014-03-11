القاهرة تتمايل على أنغام الجاز.. دون اعتذارات دولية

أيام قليلة تفصل عن انطلاق نغمات موسيقية جديدة، هناك في حديقة الأزهر، حيث تفتتح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، الذي يبدأ في الثالث عشر من الشهر الجاري، وينتهي في السادس عشر منه.

أهداف عدة يسعى إليها المهرجان، حسبما أكد مؤسسه عمرو صلاح في تصريحاته لـ "العربية.نت"، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى الاستمرارية، معتبرا أن مؤشرات الدورة جيدة حتى الآن، من حيث الحضور أو حتى البلدان الجديدة المشاركة، إذ تحضر سويسرا والتشيك للمرة الأولى.

برنامج متنوع ومشاريع مشتركة

وأشار رئيس المهرجان، إلى أن دورة هذا العام، تحتوي على برنامج متنوع من أجل تعريف الجمهور بأنواع مختلفة من الموسيقى، إضافة إلى مشاريع مشتركة تجمع بين مصريين وأجانب.

ففي اليوم الأول الذي يظهر فيه فريق "مسار إجباري"، تشارك نهى فكري من مصر، ثلاثي جيكوب أربان من دولة التشيك. كما يشارك فريق "أرابيان نايتس" ونجوم العرب المصري، و"سويتو كينش" من إنجلترا، الذي بدوره يشارك فريق "مشروع ليلى" اللبناني في ثالث أيام المهرجان، بينما يحل في ختام المهرجان الموسيقار عمر خيرت.

وأكد صلاح أن موسيقى الجاز منتشرة في مصر منذ الخمسينيات والستينيات، وهو ما يجعلهم يرغبون في وصل التاريخ ببعضه البعض.

اعتذارات محدودة

أما عن الاعتذارات هذا العام وتداعياتها، خاصة وأن المهرجان أثار جدلاً كبيراً العام الماضي، حين استضاف زياد رحباني، فقد أشار صلاح إلى أن الاعتذارات هذا العام محدودة للغاية. بحيث لم تعتذر أي دولة أو سفارة، بينما اقتصرت الاعتذارات على عدد بسيط من الفرق، من بينهم فريق هولندي، وكان السبب في ذلك الأحداث السياسية التي وقعت في مصر مؤخرا، ما جعلهم يؤجلون مشاركتهم إلى دورة أخرى.

