تونس تطور مهرجاناتها لتحقيق إشعاع عالمي

قال وزير الثقافة التونسي، مراد الصقلي، اليوم الثلاثاء، إن تونس تسعى لتطوير مهرجاناتها الفنية لتحقيق الإشعاع العالمي والمساهمة في الترويج للبلاد الواقعة في شمال إفريقيا كوجهة سياحية مميزة.

وقال الصقلي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، بوزارة الثقافة: "سأفاجئكم بالقول إن تونس لا تملك مهرجانا دوليا واحدا رغم كثرتها، لأن المهرجان الدولي ليس الذي يستضيف فنانين أجانب، بل الذي يستقطب السياح الأجانب ويتهافت عليه الصحافيون من كل البلدان".

ويعتبر مهرجان قرطاج، الذي يحتفل هذا العام بالدورة الخمسين، أحد أعرق المهرجانات العربية والإفريقية، ويستضيف سنويا عدة نجوم، ولكن مهرجانات أخرى ناشئة، مثل مهرجان موازين بالمغرب، حققت سبقا وخطفت منه الأضواء في السنوات الأخيرة مع استقطابها آلاف السياح المولعين بالموسيقى.

وأضاف الصقلي، وهو مدير سابق لمهرجان قرطاج: "المهرجان الدولي هو الذي يساهم في إشعاع البلاد دوليا، ويروج لوجهتها السياحية، وإظهار خصوصياتها الثقافية والحضارية في العالم، ويكون ذا مردودية عالية على جميع النواحي".

وأكد وزير الثقافة أنه سيشجع المهرجانات الفنية التي تسير في هذا الاتجاه ويدعمها قائلا: "لابد من الاستثمار في المهرجانات التي تروج لاسم تونس دوليا، وتساهم في دعم سياحتها والتعريف بمخزونها الثقافي والحضاري".

ومهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية يستقطب سنويا سياحا غربيين، ولكنه ما زال يفتقر للإمكانيات المادية الكافية.

وتقام أغلب المهرجانات والتظاهرات الثقافية في تونس في الصيف، لكن وزير الثقافة أكد ضرورة تنظيم العديد من المناسبات على مدار العام لجذب الأنظار للبلاد.

وأوضح أن المهرجانات في تونس في حاجة إلى وضع قوانين جديدة، وإعادة هيكلتها وتصنيفها للتفريق بين الدولية والجهوية والمحلية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة السياحة التونسية، أمال كربول، إن بلادها تأمل في جذب سبعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة.

وكشفت أن الدورة الخمسين لمهرجان قرطاج الموسيقي خلال فصل الصيف المقبل ستشهد مشاركة عدة نجوم عالمية، من بينها المغنية شاكيرا بهدف جلب سياح.