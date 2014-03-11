فيلم "نوح".. قصة الطوفان وإنقاذ البشرية من الفناء

يستعد أبطال فيلم "نوح" لمشاهدة عملهم الملحمي من خلال دور العرض في عدة بلدان أواخر الشهر الجاري، الفيلم من إنتاج أميركي ويسلط الضوء على قصة الطوفان وإنقاذ البشرية من الفناء.

وتم تصوير الفيلم في أيسلندا ونيويورك، وشارك أرونوفسكي في تأليف الفيلم الملحمي كل من أري هاندل وجون لوجان.

ويسلط المؤلفون الثلاثة خلال قصة الفيلم الضوء على "الطوفان" وإنقاذ البشرية من الفناء، ولذلك بذل المخرج ومساعدوه جهوداً كبيرة لتوفير كافة أنواع الحيوانات، التي اضطر النبي نوح لحملها على متن سفينته للحفاظ على أنواعها من الفناء، كما هو معروف.

وكان من المقرر أن يكون الفيلم من بطولة الممثل كريستيان بيل، لكنه اعتذر بسبب جدول أعماله المزدحم هذا العام، فوقع اختيار المخرج على رسل كرو.

ويلعب دور البطولة في الفيلم بتجسيد شخصية النبي نوح، الممثل الأميركي الشهير راسل كرو، إلى جانب نجوم كبار من أمثال إيما واتسون وجينيفر كونولي ولوغان ليرمان وآنتوني هوبكينز.

واستخدم أرونوفسكي أحدث برامج المونتاج والغرافيك في إخراج الفيلم، لإظهار الطوفان كما تخيلته عقول البشرية عبر آلاف السنين.

وسيتم عرض فيلم "نوح" في دور السينما المصرية الأربعاء 26 مارس، بينما سيعرض بدور العرض في الأرجنتين ولبنان وروسيا والبرتغال وأستراليا يوم 27 مارس، وتم الإعلان عن عرضه بدور العرض الأميركية 28 مارس، كما يعرض بنفس اليوم في كندا وكولومبيا والهند والمكسيك.