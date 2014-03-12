محامي زينة لأحمد عز: لدينا مستندات بخطك تثبت الزواج

قال المحامي عاصم قنديل، محامي الفنانة زينة، إنه يمتلك أوراقاً ومستندات بخط يد الفنان أحمد عز تثبت زواجه من موكلته وأبوته لولديها التوأم.

وأضاف أن عز امتنع عن المثول أمام النيابة يوم السبت الماضي، فطلبت منه النيابة المثول أمامها مجدداً أمس الثلاثاء، ولكنه رفض أيضا،ً مشيراً إلى أن زواج الطرفين تم بعقد عرفي موجود لديه وليس شفهياً كما تردد من قبل.

وقال إنه وموكلته يجهزان العديد من المفاجآت للفنان أحمد عز، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. وبسؤاله عما إن كان حاول الاتصال بعز لحل الخلافات بطريقة ودية، قال قنديل إنه حدثت بالفعل العديد من الاتصالات معه ووافق أكثر من مرة على أن يجري تحليل DNA ثم تهرب بعد ذلك.

وأضاف أنه قدم 10% من الأدلة الموجودة لديه، وهناك الكثير الذي لم يكشف عنه، مؤكداً أن عز يعلم يقيناً أن الأطفال أولاده.

وعن موافقة زينة على الزواج بهذا الشكل، خاصة أنها فنانة وكان يجب أن تحافظ على مكانتها وسمعتها لدى جماهيرها، أجاب قنديل أنه بالفعل سأل موكلته عن ذلك، وأجابت بأنه كان يأخذ مرض والده كحجة للزواج بهذا الشكل.

وأضاف أن نيابة مدينة نصر أمرت بإحالة الطفلين للطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية لهما ومقارنتها ببصمة عز، لافتاً إلى أن هذا التكليف صدر الأربعاء الماضي.

زينة قدمت صوراً شخصية لرحلتهما لأميركا

ومن جانبها، قدمت الفنانة زينة إلى نيابة أول مدينة نصر عدداً من الصور الفوتوغرافية لها بصحبة عز في إحدى الرحلات التي سافراها سوياً كزوجين إلى الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت أن هذه الصور تم التقاطها لهما، بينما كانا سوياً في إحدى الرحلات إلى أميركا أثناء فتره زفافهما السرية.

على الجانب الآخر، قال المحامي نبيل محمود بمكتب مرتضى منصور، محامي الفنان عز، إن موكله نفى كل الاتهامات والادعاءات التي نسبتها له الفنانة زينة. وأضاف محمود في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن البلاغ المحرر بمعرفة زينة كاذب وكيدي، ويضم بيانات مزورة، حيث ناقضت نفسها بقولها إنها تملك ورقة الزواج العرفي التي تثبت به زواجها من عز، ومرة أخرى بقولها إنها ليس لديها ما يثبت هذا الزواج، ثم تبين بعد ذلك من أقوالها أمام النيابة أن جميع المستندات المقدمة من السفارة المصرية في أميركا - سواء كانت شهادات بقيد الطفلين أو وثائق سفر – ما هي إلا وثائق مزورة.

وأشار المحامي إلى أنه كان الأجدر بزينة أن تتوجه إلى محكمة الأسرة بدعوى إثبات نسب لإجراء تحليل الـ"الدي إن إيه" DNA ولكنها حررت المحضر لإجبار عز على الزواج بها. وأضاف أن زينة استطاعت الحصول على صورة من جواز سفر عز من خلال "التهكير" على الإيمايل الخاص به، وحصلت بالفعل على صورة، ولكن تبين من الصورة الحاصلة عليها أن جواز السفر منتهي الصلاحية.

وطالب دفاع عز بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب للفنانة في المحرر الذي حررته وتوجيه تهمة التزوير لها، واستعمال محرر ومستندات مزورة، وطالب أيضاً باستخراج شهادة بتحركاتها.

وكان المستشار أحمد شورب، رئيس نيابة مدينة نصر، قد قرر استدعاء عز الأسبوع المقبل لسؤاله في القضية. يذكر أن عز كان أنكر في جلسة التحقيقات السابقة أمام النيابة التي باشرها المستشار عمرو شعبان وجود أي علاقة تربطه بزينة، وقدم شهادتي ميلاد قال إنهما مزورتان كانت زينة قد أرفقتهما في محضر الشرطة، متهماً إياها بالسعي للنيل من سمعته.