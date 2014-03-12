مهرجان الأقصر يدعم إنتاج 25 فيلما إفريقيا في 2014

في خطوة لدعم شباب المخرجين الأفارقة، سيمنح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يفتتح الأسبوع القادم بالمدينة السياحية الأثرية بجنوب مصر، دعما لإنتاج 20 فيلما قصيرا خلال عام 2014 وخمسة أفلام طويلة. كما يسعى هذا المهرجان ليكون نافذة تطل منها السينما الإفريقية على العالم.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوصية الدورة الماضية من المهرجان بدعم شباب السينمائيين وتأسيس سوق تسهم في دعم الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات ومكتبة رقمية للأفلام الإفريقية.

"اتصال".. سوق يربط بين المنتجين والمخرجين

وقالت مديرة المهرجان، عزة الحسيني، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدورة الثالثة التي تبدأ الثلاثاء القادم ستشهد إطلاق سوق للفيلم الإفريقي يحمل اسم "اتصال"، بمشاركة منتجين ومخرجين أفارقة.

وأوضحت أن سوق الفيلم الإفريقي "اتصال" ستبدأ بتأسيس صندوق للدعم بمبلغ 100 ألف دولار، مضيفة أن المهرجان سيساهم في دعم إنتاج 20 فيلما قصيرا خلال العام الجاري.

وكشفت الحسيني أن المهرجان يبني "شراكات مع المهرجانات الإفريقية الأخرى، سواء داخل القارة أو في أوروبا وأميركا، وكذلك مع شركات الإنتاج والتوزيع".

"خطوة" لدعم الأفلام الروائية الطويلة

وفي سياق متصل، قالت الحسيني إن السوق ستنظم برنامجا عنوانه "خطوة"، يهدف لإيجاد مساحة التقاء بين الممولين والمخرجين لدعم إنتاج خمسة أفلام روائية طويلة لمخرجين أفارقة شباب في القارة وخارجها على أن يكون أي فيلم منها هو العمل الأول أو الثاني لمخرجه.

ويعرض المهرجان الذي يستمر تسعة أيام أفلاما من 41 دولة إفريقية في مسابقاته للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية.

أما مسابقة "أفلام الحريات" التي تتنافس فيها أفلام تعالج قضية الحريات فهي المسابقة الوحيدة التي تقبل مشاركة أفلام من خارج القارة السمراء، ويتنافس فيها 12 فيلما من فنزويلا وصربيا ونيجيريا وكينيا والمغرب والعراق ومصر.

وتنظم المهرجان مؤسسة "شباب الفنانين المستقلين"، وهي مؤسسة لا تهدف للربح، وتعمل في مجال الفنون والثقافة منذ عام 2006.