"وجدة" السعودي يقص شريط افتتاح مبادرة "زاوية" بمصر

تغييرات طفيفة شهدتها مبادرة "زاوية" التي تطلقها المنتجة، ماريان خوري، وشركة "أفلام مصر العالمية - يوسف شاهين"، والتي كان مقرراً لها أن تنطلق في شهر فبراير الماضي.

تفتتح فعاليات المبادرة مساء الأربعاء بسينما "أوديون" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، على أن يكون الفيلم السعودي "وجدة" هو أول الأفلام التي ستعرض، حسبما أكده وليد أبو السعود، المستشار الإعلامي للشركة في تصريحاته لـ"العربية.نت". والفيلم من إخراج هيفاء المنصور، وبطولة ريم عبدالله.

وتهدف المبادرة إلى عرض أفلام سينمائية متنوعة ومختلفة طوال العام، على أن يستمر عرض الفيلم لأسبوع واحد بدلاً من أسبوعين، مثلما كان مقرراً له في السابق.

وأوضح أبو السعود أن الافتتاح اليوم لن يشهد عروضاً جماهيرية، حيث يتم تنظيم عرض خاص بالصحافيين، يتبعه عرض للضيوف المدعوين من الشخصيات الثقافية والفنية في مصر، على أن يبدأ العرض الجماهيري من يوم الخميس بحفلات صباحية وأخرى مسائية.

وأشار إلى أن العرضين السابقين لبدء عرض الفيلم للجمهور، سيكونان تقليداً ثابتاً كل أسبوع، حينما يعرض فيلم سينمائي جديد، كما أكد أن المبادرة لن تكتفي بالعرض فقط بسينما "أوديون"، حيث يتم توزيع الفيلم بقاعتي عرض بالتزامن مع عرضه بسينما "أوديون".

وتشهد المبادرة عرض أفلام مصرية وعربية وأميركية خلال الفترة المقبلة، حيث تهدف إلى نشر ثقافات مختلفة، كما تواجه تحديا من نوع خاص، بعد أن استقرت على منطقة وسط البلد، من أجل عرض هذه النوعية من الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة لتضاف إلى بانوراما الفيلم الأوروبي، الذي تنظمه ماريان خوري كل عام.