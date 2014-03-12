عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

"وجدة" السعودي يقص شريط افتتاح مبادرة "زاوية" بمصر

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
رابط مختصر

تغييرات طفيفة شهدتها مبادرة "زاوية" التي تطلقها المنتجة، ماريان خوري، وشركة "أفلام مصر العالمية - يوسف شاهين"، والتي كان مقرراً لها أن تنطلق في شهر فبراير الماضي.

تفتتح فعاليات المبادرة مساء الأربعاء بسينما "أوديون" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، على أن يكون الفيلم السعودي "وجدة" هو أول الأفلام التي ستعرض، حسبما أكده وليد أبو السعود، المستشار الإعلامي للشركة في تصريحاته لـ"العربية.نت". والفيلم من إخراج هيفاء المنصور، وبطولة ريم عبدالله.

المخرجة هيفاء النصور وبطلة فيلم وجدة المخرجة هيفاء النصور وبطلة فيلم وجدة

وتهدف المبادرة إلى عرض أفلام سينمائية متنوعة ومختلفة طوال العام، على أن يستمر عرض الفيلم لأسبوع واحد بدلاً من أسبوعين، مثلما كان مقرراً له في السابق.

وأوضح أبو السعود أن الافتتاح اليوم لن يشهد عروضاً جماهيرية، حيث يتم تنظيم عرض خاص بالصحافيين، يتبعه عرض للضيوف المدعوين من الشخصيات الثقافية والفنية في مصر، على أن يبدأ العرض الجماهيري من يوم الخميس بحفلات صباحية وأخرى مسائية.

وأشار إلى أن العرضين السابقين لبدء عرض الفيلم للجمهور، سيكونان تقليداً ثابتاً كل أسبوع، حينما يعرض فيلم سينمائي جديد، كما أكد أن المبادرة لن تكتفي بالعرض فقط بسينما "أوديون"، حيث يتم توزيع الفيلم بقاعتي عرض بالتزامن مع عرضه بسينما "أوديون".

وتشهد المبادرة عرض أفلام مصرية وعربية وأميركية خلال الفترة المقبلة، حيث تهدف إلى نشر ثقافات مختلفة، كما تواجه تحديا من نوع خاص، بعد أن استقرت على منطقة وسط البلد، من أجل عرض هذه النوعية من الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة لتضاف إلى بانوراما الفيلم الأوروبي، الذي تنظمه ماريان خوري كل عام.

كلمات دالّة

#مبادرة زاوية بمصر, #الأفلام المصرية, #فيلم وجدة السعودي, #وجدة, #ماريان خوري, #أفلام مصر العالمية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر