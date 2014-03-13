مي عز الدين تقدم مسلسلا كوميديا اجتماعيا بشهر رمضان

قصة جديدة من قصص النساء ستُعرض عبر الشاشات في شهر رمضان المقبل، حينما تلتقي مي عز الدين، التي تنتمي إلى إحدى المناطق الشعبية، بكندة علوش المنتمية للطبقة الأرستقراطية الغنية، وذلك من خلال أحداث مسلسل "دلع البنات"، الذي يكتبه محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، وبدء تصويره الخميس.

ويؤكد المؤلف في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن المسلسل يدور حول المواقف التي تنتج عن لقاء كندة علوش الغنية بميّ عز الدين بنت المنطقة الشعبية، وكمّ المواقف الإنسانية والكوميدية التي ستنتج من هذا اللقاء.

وأشار إلى أن المطرب الشعبي سعد الصغير يشارك في بطولة المسلسل، في أول ظهور له في الدراما المصرية، بعد أن شارك من قبل في عدد من الأفلام، على أن يكون ظهوره كمطرب شعبي ولكنه موظف بشكل درامي كبير.

كما أن هناك ظهوراً خاصاً لسمير غانم وكريمة مختار كضيفي شرف في أحداث العمل، بالإضافة إلى باقي الأبطال ومنهم محمد عادل إمام وخالد سليم.

وحول الاسم النسائي الخالص الذي يحمله العمل نفى صلاح العزب، الذي يرتبط بمسلسل مع عمرو سعد يحمل اسم "بشر مثلكم" ويبدأ تصويره عقب شهر رمضان، أن يكون المسلسل يركز على النساء فقط، ولكنه يتناول فكرة أشمل حول العلاقات الإنسانية، وما الذي ينتج من فكرة الطبقية ووضع الأشخاص وفق نمط معيّن تبعاً للطبقة التي ينتمون إليها.

وتخرج ميّ عز الدين، من خلال المسلسل الذي تنتجه شركة "عرب سكرين"، من الثوب الذي ظهرت به في مسلسل "الشكّ" العام الماضي إلى بوابة الكوميديا الاجتماعية من خلال مسلسل "دلع البنات".