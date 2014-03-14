ابنة "براد وأنجلينا" تبدأ مشوارها الفني بعمر 4 سنوات

بشعرها الأشقر الذهبي، وفي مواجهة أمها النجمة أنجلينا جولي، تبدأ "فيفيان بيت" أول أدوارها السينمائية في الفيلم المرتقب "ماليفسنت".

لم يكن براد بيت وخطيبته أنجلينا يخططان لدخول فيفيان أو أي من إخوتها مجال التمثيل، لكن تأخير إنتاج الفيلم جعل أنجلينا تبادر باختيار ابنتها، لأنها الوحيدة التي لم تبكِ حين رأتها في زيها الأسود المخيف.

ابن أنجلينا الآخر باكس هرب منها حين رآها، وظنت أنه يمزح لأول وهلة فلحقت به، إلى أن رأت دموعه وهو يبكي، فعرفت فعلاً أن شكلها مخيف في هذا الفيلم الذي يعد من كلاسيكيات ديزني.

وبدت فيفيان بيت مرتاحة وطبيعية في أداء دورها القصير، الذي لعبت فيه "الأميرة أورورا" في صغرها وهي تلبس فستانا أصفر، ولم تخف أو ترتعد من التمثيل مع أمها، رغم أن عمرها لم يتجاوز الرابعة حين بدأ تصوير الفيلم قبل عام.

الفيلم إعادة تجسيد لفيلم رسوم متحركة قديم أنتجته ديزني عام 1959، لتعود اليوم وتنتجه من زاوية أخرى، وعبر ممثلين حقيقيين هذه المرة، ويتوقع أن يخرج الفيلم إلى الوجود في30 مايو القادم.

وحكت أنجلينا في تصريح صحافي أن مشاركة ابنتها، واصفة إياها بالتجربة الممتعة، لكنها لا تنوي جعلها ممثلة لكنها كانت الوحيدة التي لم تخف من اللباس والماكياج الذي تضعه في الفيلم، وتبعها بعد ذلك أخوها باكس، وأختها زهرة اللذان مثلا أدوارا بين المجاميع في الفيلم نفسه.