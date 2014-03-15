التحقيق مع المذيعة ريهام سعيد بتهمة التشهير بـ"زينة"

كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة جنوب الجيزة بفتح تحقيق عاجل في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة زينة ضد مدير قنوات "النهار" عمرو الكحكي، والإعلامية ريهام سعيد، والصحافي أحمد الهواري.

يأتي ذلك بسبب إذاعة الإعلامية، ريهام سعيد، لقاء إعلامياً مع الصحافي أحمد الهواري، تحدث فيه عن مشكلة الفنانة زينة مع أحمد عز، متهماً عاصم قنديل محامي زينة، بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة.

وذكر البلاغ الذي تقدم به قنديل أن الضيف ومقدمة البرنامج صادرا على أحكام القضاء، وحاولا إخطار الرأي العام أنه لا بد أن تقضي المحاكم ضد الفنانة بعد أن أساء إلى مركزها القانوني لدى جمهور المشاهدين على غير الحقيقة، حيث استهدفا الإساءة إليها في عرضها بأن اختلقا علاقتها بأحد الأشخاص.

وقال محامي الفنانة زينة في بلاغه "إن ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة زينة، والتشهير بها من خلال استضافة صحافي نقل معلومات غير حقيقية تؤثر ودون سند أو دليل".

إثبات النسب

ومن جهة أخرى، مازالت قضية الزواج السري وإثبات النسب بين الفنان المصري أحمد عز، والفنانة زينة، تتفاعل وتكشف عن فصول جديدة، فقد أكد محمد عبدالله الدكر، محامي زينة، والذي يتولى الشق الخاص بالأحوال الشخصية في قضية إثبات النسب لطفلي الفنانة "إن صحيفة الدعوى التي أقامتها زينة، كشفت الكثير من المفاجآت".

وقال الدكر "إن زينة تزوجت من عز رسمياً في 15 يونيو الماضي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها لا تزال على عصمته حتى الآن".

وأضاف محامي زينة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "إن زينة ذكرت أيضاً في صحيفة دعواها أن الزواج والمعاشرة تمت في مصر بعد الزواج، ثم غادر عز إلى أميركا ليلتقي بها هناك ويحتفلا بالزواج لمدة 10 أيام، وقبل حلول شهر رمضان زارا لندن لمدة 4 ساعات هي مدة ترانزيت الطائرة وبعدها إلى مصر.

وأوضح أن الاثنين عاودا السفر إلى إيطاليا، ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد، ثم إلى جزيرة سردينيا، حيث أقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى، ومنها عادا إلى القاهرة.

اتفاق على الزواج الرسمي

وأفاد المحامي الخاص بالفنانة زينة "أنها عندما شعرت بأنها حامل احتفلت هي وعز سوياً، حيث أبدى سعادته وفرحته بالجنين، واتفقا على الزواج الرسمي، إلا أنها فوجئت به ينكر كل شيء، ويختلق المشاكل للهروب من أبوته للطفلين اللذين تمت ولادتهما، وخرجا للنور 10 فبراير الماضي".

وأكد الدكر "إن النسب ثابت في حق عز، حيث إن زينة زوجته وجاءت بالتوأم على فراشه الشرعي، إلا أنه ظهر في وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفي ولديه دون وجه شرعي".

مضيفا "إن لديه الأدلة التي تؤكد نسب طفليها للفنان أحمد عز". وتابع "إنه لن يسبق الأحداث بالخوض في تفاصيل القضية، أو الكشف عن أدلته إلا في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه تحدد يوم 8 مايو القادم لنظر دعوى إثبات النسب، وهي الشق الأساسي في القضية.

أنغام تلتزم الصمت

على الجانب الآخر، التزمت المطربة أنغام، الصمت تجاه التصريحات الأخيرة لمحامي زينة، والتي أكد فيها تقديمه عقد زواج بين عز وأنغام للنيابة.

ورفضت المطربة الرد على الاتصالات الهاتفية أو المداخلات التلفزيونية، كما تجاهلت أيضاً التعليق على ذلك الأمر، وأطلقت تغريدة عن حفلتها بمناسبة عيد الفن الخميس الماضي، وطالبت الجمهور بمتابعتها دون أن تتحدث عن أي تفاصيل خاصة بالقضية أو بزواجها من عز.