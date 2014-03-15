زينة تغيب عن افتتاح مسلسلها وتتجاهل الإعلام

بعدما انتظرتها وسائل الإعلام المختلفة للحديث ربما للمرة الأولى عن الأزمة الجارية، تغيبت الفنانة زينة عن المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر الجمعة، لفريق مسلسل "الوسواس" الذي تشارك تيم حسن بطولته.

وذلك بعد أن كانت الأقاويل تشير إلى حضورها المؤتمر الخاص بالعمل، الذي يعيدها للدراما بعد غياب لخمس سنوات كاملة، منذ مسلسل "ليالينا" الذي عرض عام 2009.

ولم تكن زينة الغائبة الوحيدة، حيث لم يحضر تيم حسن، ولكن ذلك أرجعه منتج العمل أحمد الجابري في تصريحاته لـ"العربية.نت"، إلى تواجده بأبوظبي من أجل تصوير مسلسل "الأخوة"، على أن يعود لمصر نهاية الشهر الجاري، من أجل مسلسل "الوسواس" الذي يخرجه حسني صالح.

ظروف طارئة تمنعها من الحضور.

وأشار المنتج إلى أن زينة كان من المفترض أن تحضر أمس، ولكن ظروفا طارئة منعتها من التواجد، مؤكدا أنها حضرت السبت أول أيام تصوير العمل، وأنها ملتزمة بتعاقدها مع الشركة بعيدا عن الأمور الشخصية.

وفسر البعض غياب زينة أمس على أنه تصرف منطقي، خاصة أنها ترفض الحديث عن أزمتها مع الفنان أحمد عز في وسائل الإعلام، وحضورها للمؤتمر كان يحتم عليها الحديث مع وسائل الإعلام المتواجدة، وهو ما ترفضه بشكل قاطع.

ولم تظهر زينة منذ عودتها من الولايات المتحدة الأميركية بصحبة توأم نسبته لأحمد عز، سوى في عزاء حفيد فريد شوقي، ولم تتحدث حينها إلى أي وسيلة إعلامية، وغادرت العزاء على الفور، وهو ما يطرح التساؤل حول غياب زينة عن وسائل الإعلام، وإلى متى سيستمر ذلك.