رحيل حكيم "باب الحارة" بعد معاناة مع السرطان

توفي حكيم باب الحارة، الفنان السوري وفيق الزعيم، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الكبد، وكان الزعيم المعروف بدور "أبو حاتم"، قد نقل إلى مشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعدما تأزمت حالته الصحية بشكل كبير.

وكان حكيم باب الحارة قد أصيب بوعكة صحية العام الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى، تلتها شائعات بوفاته وقتها.

واشتهر الفنان وفيق الزعيم، ابن مدينة حماة السورية، في دور "أبو حاتم" في المسلسل السوري الشهير "باب الحارة".

وابتعد أبو حاتم عن أجواء مسلسل "باب الحارة"، بداية من الجزء السادس بعدما غلبه المرض، وناب عنه الفنان سليم صبري لتأدية شخصية "أبو حاتم" بالأجزاء الجديدة من العمل.

وخلال مسلسل "طاحون الشر 2"، وقف محبو الفنان وفيق الزعيم، على آثار المرض في جسده.