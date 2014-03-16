"كوميديا جادة" فيلم سينمائي يتناول أحداث العراق

تجري في العاصمة العراقية بغداد مراحل تصوير فيلم إسباني عراقي مشترك، هو الأول من نوعه، بعنوان "كوميديا جادة" للمخرج الإسباني لاندر كاماريرو، بعد استكمال مراحل تصوير جرت في الإمارات وسلطنة عمان وإسبانيا، بحسب تقرير إخباري، اليوم الأحد.

وذكر المنسق الإعلامي للفيلم، عبدالعليم البناء، أن "الفيلم يطمح لتطبيق المواصفات والمعايير العالمية في مرحلتي الإنتاج والتسويق، وقصته واقعية بأحداث عراقية فيها الكثير من الظرافة واللمسات الكوميدية".

وأضاف: "هذا هو أول فيلم عراقي إسباني مشترك، جرى تصويره في أبوظبي وسلطنة عمان وإسبانيا، وأخيرا تستكمل مراحل تصوير الفيلم الذي تجري أغلب أحداثه في العراق، في العاصمة بغداد وفي إحدى القرى الجنوبية منها".

وأشار البناء إلى أن "مخرج الفيلم سبق أن شارك في مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير العام الماضي، وتعامل عن قرب مع الواقع العراقي عامة، والبغدادي خاصة، ودفعه ذلك للتفكير في إنتاج فيلم روائي قصير عن واقع البلاد".

ويؤدي دور البطولة في الفيلم، نزار الراوي، رئيس جمعية الفنون البصرية المعاصرة، الجهة التي تبنت إنتاج الفيلم.

وتابع: "اهتمام المخرج بهذا الموضوع نابع من تجربة حقيقية عاشها في إقليم الباسك في إسبانيا، حيث كان الظرف مشابها، وهدفه الرئيسي من وراء هذا الفيلم واضح وبسيط، فهو سيفتح طريقا للسينمائيين العراقيين لمواجهة الإرهاب عبر هذا الأسلوب".

ويؤدي الفيلم وظيفتين، داخلية تدفع السينمائيين العراقيين للعودة إلى استخدام الكوميديا للتغيير، والثانية خارجية تهدف إلى عكس صورة أكثر مصداقية وواقعية عن العراق، على العكس مما تظهر في وسائل الإعلام، فضلا عن تأكيد وجود حياة في العراق.

وسيتم عرض الفيلم بعد الانتهاء منه في صالات عرض أجنبية وعراقية أيضا.