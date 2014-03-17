جون ستيوارت: طرح باسم يوسف "بطولي" و"عجيب"

وصف جون ستيوارت مقدم البرنامج الأميركي الشهير "ذا ديلي شو"، الطرح الذي يقدمه باسم يوسف عبر برنامج "البرنامج"، بأنه "بطولي" و"عجيب"، خلال حوار له مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

واعتبر "ستيوارت" أنه على الرغم من تقديم باسم يوسف لبرنامجه في "ستوديو"، أجمل من "ستوديو" برنامجه على حد وصفه، فإن الطريقة التي يتناول بها أي قضية تبدو مشابهة للطريقة التي يستخدمها "ذا ديلي شو" في تناول القضايا.

وأشار المقدم الأميركي إلى "أن باسم يوسف لا يحتاج أن يصبح بطلاً جماهيرياً، وإنما يريد فقط أن يستمر في عرض برنامجه الساخر والكوميدي، في بلد يعاني الكثير"، مبيناً أن ما يعرضه يوسف ما هو إلا انعكاس لما يشعر به.

وتحدث ستيوارت عن الضغط الذي يعانيه باسم يوسف، بسبب برنامجه، وأن دوره أصبح أكثر من مجرد مقدم برنامج ساخر، مؤكداً أن هذا يمثل ضغطاً عليه يصعب تحمله.

يذكر أن النجمين المصري والأميركي تجمعهما صداقة قوية، واستضاف كل منهما الآخر في برنامجه، عندما جاء ستيوارت لمصر ضيفاً على البرنامج في الموسم الماضي، كما حل باسم يوسف ضيفاً على ستيوارت أيضاً.