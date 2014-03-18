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العثور على صديقة مغني "رولنج ستونز" مشنوقة في شقتها

المصدر: العربية.نت
لورين سكوت وميك جاغر
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عثر على مصممة الأزياء، لورين سكوت، صديقة ميك جاغر مغني فريق "رولنج ستونز" لموسيقى الروك ميتة في شقتها بمانهاتن بمدينة نيويورك، الاثنين، بعد شنق نفسها.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فقد أكدت الشرطة أنها عثرت على سيدة تبلغ 49 عاماً "فاقدة الوعي لا تحرك ساكناً" في بناية سكنية بمنطقة مانهاتن.

وأضافت أن "الوفاة كانت مأساوية"، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول الدوافع، أو ما إذا كانت قد تركت لورين مذكرة لأحد أفراد أسرتها أو لا.

وقال متحدث باسم جاغر إنه في حالة "صدمة تامة ومحطم" بعد سماعه نبأ وفاتها.

وكانت لورين عارضة سابقة، وبمرور الوقت أصبحت أزياؤها مفضلة لدى العديد من نجمات هوليوود البارزات، ومنهن نيكول كيدمان.

وبدأت لورين التي نشأت في ولاية يوتا حياتها العملية كعارضة أزياء في باريس قبل أن تدخل عالم تصميم الأزياء.

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