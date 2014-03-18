انطلاق "آرت دبي" أكبر معرض للفنون في الشرق الأوسط

تنطلق في الإمارات، الأربعاء، الدورة الثامنة من معرض "آرت دبي" للفنون الحديثة والمعاصرة والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم العربي، إذ يتضمن أعمالاً لأكثر من 500 فنان.

وقال المنظمون في مؤتمر صحافي عقد في منتجع مدينة جميرا، الذي يستضيف المعرض منذ انطلاقه في 2007، إن المعرض يقام هذه السنة بمشاركة 85 صالة عرض من 34 دولة.

وتقدم دور العرض الـ85 للمرة الأولى ضمن ثلاثة برامج منفصلة، برنامجا للفنون المعاصرة وبرنامجا للفنون الحديثة وبرنامج ماركر الذي يتناول الفن المعاصر من زاوية مختلفة، ويركز على الفنون من منطقة آسيا الوسطى والقوفاز.

وتلامس الأعمال المعروضة القضايا الإنسانية البارزة، بما في ذلك الوضع في سوريا.

وتعرض العديد من الأعمال منها أعمال فوتوغرافية للفنان السوري الأرمني هرير سركيسان تظهر أرشيفات تركية تتعلق بمجازر الأرمن التي تعتبرها عشرات الدول إبادة.

وضمن برنامج الفنون الحديثة، يقدم المعرض أعمالاً شهيرة للنحات اللبناني مشيال بصبوص وللفنان الهندي مقبول فدى حسين، الذي عاش قسما من حياته في دبي.

ويتضمن "آرت دبي" هذه السنة برنامجاً للمحاضرات وبرنامجا للرسامين الصغار ترعاه الشيخة منال ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.