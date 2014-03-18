فرقة "رولينغ ستونز" تلغي حفلاً بعد وفاة صديقة جاغر

ألغت فرقة "رولينغ ستونز"، اليوم الثلاثاء، حفلة موسيقية كان من المقرر أن تحييها في مدينة بيرث الأسترالية مساء غد الأربعاء، بعد وفاة لرين سكوت شريكة حياة المغني ميك جاغر.

وعُثر على الأميركية لرين سكوت (49 عاماً)، وهي مصممة أزياء مشهورة، ميتة في شقتها بنيويورك مشنوقة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية.

وقالت الشركة المروّجة للحفلة "فرونتير تورينغ" في بيان: "لا معلومات لدينا في الوقت الراهن. حاملو البطاقات يجب أن يحتفظوا بها حتى إشعار آخر".

وقد وصلت الفرقة، أمس الاثنين، إلى بيرث على ساحل أستراليا الغربي في طائرة خاصة قبل يومين على الحفلة التي نفدت بطاقاتها. وهذا الحفل أول محطة ضمن جولة تشمل أستراليا ونيوزيلاندا كان يفترض أن تختتم في 5 أبريل.

وتفيد معلومات صحافية غير مؤكدة بأن ميك جاغر، البالغ من العمر 70 عاماً والذي تربطه علاقة بلرين سكوت منذ 2001، توجه إلى نيويورك.