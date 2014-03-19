بأمر الرئاسة.. المخرج محمد خان مصري الجنسية

صدر قرار جمهوري، اليوم الأربعاء، حقق واحداً من أهم أحلام المخرج محمد خان، بعدما منحت الرئاسة الجنسية المصرية للمخرج الباكستاني الأصل.

وتعد هذه هي الخطوة التي جاءت بعد مناشدات من خان، صرّح ببعضها عبر وسائل الإعلام، وتولى كتابة البعض الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت آخر المناشدات التي أطلقها، وقت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حينما قال: "هل من الممكن لحكومة الدكتور الببلاوي أن تمنحني الجنسية وأنا في العقد السابع من عمري قبل فوات الأوان".

في انتظار اتصال رسمي

وأجرت "العربية نت" اتصالاً بخان من أجل التعليق على القرار الجمهوري، وقد أبدى سعادته الكبيرة بالقرار، حتى أنه بادر برد المباركة حينما أجاب على هاتفه.

غير أنه أكد عدم تلقيه أي اتصال رسمي حتى الآن، من قبل مؤسسة الرئاسة أو السلطات المختصة، ليفيد بحصوله على الجنسية، مشيراً إلى أن معرفته بالأمر جاءت عبر مكالمات هاتفية تلقاها من قبل البعض تفيد بحصوله على الجنسية المصرية وصدور قرار جمهوري بهذا الخصوص، وأنه ينتظر في الوقت الحالي أن يتم إبلاغه بالقرار بشكل رسمي.

الغريب أن البعض أعرب عن دهشته عبر ساحات التواصل الاجتماعي، من كون المخرج الذي قدم أعمالاً هامة مثل "زوجة رجل مهم"، "ضربة شمس"، و"الحريف"، ليس مصري الجنسية ولم يحصل عليها حتى وقتنا هذا.

ووُلد محمد خان لأم مصرية وأب باكستاني بمصر في الأربعينات، وحصل على أكثر من وعد في السابق، بالحصول على الجنسية المصرية، وهو ما لم يتحقق سوى اليوم، بالتزامن مع طرح أحدث أعماله "فتاة المصنع" بدور العرض، بعد حصوله على جائزتين من مهرجان دبي السينمائي.

وكان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرّح بأن الرئيس عدلي منصور أصدر، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بمنح الجنسية المصرية للمخرج السينمائي محمد خان، وذلك طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

وحصل خان على عشرات الجوائز السينمائية، وكتب أيضاً قصصاً أكثر من 10 أفلام منها "سواق الأتوبيس".