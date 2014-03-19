كاظم الساهر يرد "بخجل": أحب هيفا وهبي

أعرب الفنان كاظم الساهر عن محبته الكبيرة للبنان وشعبه، وأشار إلى أنه "إنسان بسيط وفنان صعب جداً وغير متساهل لدرجة العصبية التي يفرغها بالكتابة والعزف والغناء".

وحول ما صرحت به النجمة هيفا وهبي أنها تتمنى أن تكون حبيبته في فيديو كليب له علّق قائلاً، في حديث صحفي: "أنا أحب هيفا"، مضيفاً "هي فنانة رائعة وإنسانة طيبة كثيراً". وتابع حديثه حول خجله من إعجاب النساء به.

أما عائلياً، فكشف أنه أقرب صديق لأولاده، وهو سعيد بحفيدته الجديدة "سناء" وقال: "هم حياتي".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وصفت المغني العراقي كاظم الساهر بأنه وسيم ولطيف، معربة عن أملها بأن تكون إلى جانبه و"حبيبته".

وواصلت وهبي التعبير عن إعجابها بـ "القيصر" قائلة إنه "كتير رجال" ويعجب الناس، وإن أغنيته المفضلة بالنسبة لها هي " قولي أحبك كي تزيد وسامتي".

جاء ذلك في معرض رد وهبي على سؤال حول المطربين الذين تتمنى أن تغني "ديو" معهم، فحل الساهر أولاً لدى النجمة اللبنانية، التي أعلنت رفضها الغناء في ثنائي يجمعها بالنجم راغب علامة.

كما قالت هيفا وهبي إن اسم كاظم الساهر كان أول اسم يخطر على بالها فور طرح السؤال، مضيفة أنها تأمل بأن يشكل الفنان الكبير ثنائيا معها في أغنية، بغض النظر عن كلمات الأغنية "وأي تفصيل آخر".



