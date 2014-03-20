أفغانیة تنافس هيفا وهبي في "بوس الواوا" بالفارسية

بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على إصدار الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، أغنية "بوس الواوا" والفيديو كليب المرافق لها، وتحقيقها نجاحاً لافتاً، عمدت فنانة أفغانية تدعى أنيسة عزيز إلى تقديم الأغنية نفسها مع كليب مشابه للكليب الأصلي وإنما باللغة الفارسية، بحسب ما جاء في مجلة "دنيا الوطن".

لكن اللافت في الموضوع أن رواد مواقع الاتصال الاجتماعي يتناقلون الأغنية بنسختها الفارسية بعد حوالي عامين على إطلاقها، ويقارنون بين النجمة اللبنانية والفنانة الأفغانية، مشيرين إلى أن الأخيرة لم تنجح في لفت الانتباه إلى نفسها ولا في الوصول إلى ما حققته هيفا من خلال هذه الأغنية.

ووجد البعض أن المقارنة خاطئة، خصوصاً أن الفنانة الأفغانية تحاول تقليد هيفا من دون أن تعطي نفسها هوية خاصة بها، وهو ما رأوه دليلاً على الشهرة التي تتمتع بها هيفا وهبي في كثير من البلدان.