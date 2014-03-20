عز حاول إجهاض زينة ومحاميه يصفها بـ"الكومبارس"

تفاصيل جديدة شهدتها قضية الزواج بين الفنان المصري أحمد عز والفنانة زينة، حيث أدلت نسرين إسماعيل رضا، شقيقة الفنانة زينة، بشهادتها أمام عمرو غايش، مدير نيابة أول مدينة نصر، وكشفت عن مفاجآت في القضية.

وأكدت نسرين أنها توجهت مع شقيقتها الفنانة إلى شقة أحمد عز بمنطقة دجلة بالمعادي، لإقناعه بإشهار الزواج بعد اكتشاف الحمل، إلا أن عز غضب بشدة، وطلب إجهاض شقيقتها وإسقاط الجنين، ونشبت بينهما مشادة كلامية، اضطرت على أثرها زينة إلى نهره وتوبيخه على تخليه عن أبوته للجنين وإنكاره للزواج منها.

وأضافت نسرين أن عز اتفق مع إحدى الطبيبات على إجراء عملية الإجهاض بأحد المستشفيات، واتصل بزينة للحضور إلى شقته، وعندما حضرت وكنت برفقتها فوجئنا به يعاود الحديث عن الإجهاض وإسقاط الجنين، ولم يجد من زينة إلا الإصرار على الرفض.

وأضافت: بعد أن احتد النقاش بينهما طلب لنا عصيراً في محاولة لتهدئة زينة، إلا أنني طلبت منها عدم تناوله، خشية أن يكون قد دس لها مخدراً، وبعدها يذهب بها إلى المستشفى لإجراء الإجهاض وهي فاقدة للوعي.

شقيق عز يتوسط لإنهاء النزاع

وقالت نسرين في شهادتها، إنها رافقت شقيقتها زينة خلال سفرها إلى أميركا كي تضع توأمها هناك، بعد رفض عز الاعتراف به، وأقامت معها لمدة أسبوعين، ثم تركتها وعادت إلى مصر، مشيرة إلى أن زينة قدمت للنيابة رسائل هاتفية متبادلة بينها وبين مصطفى عز - شقيق أحمد عز - تؤكد توسطه بينها وبين شقيقه لإقناع أحمد بالاعتراف بالطفلين.

وقالت إن مصطفى عز طلب في إحدى هذه الرسائل من زينة أثناء تواجدها في أميركا، إجراء تحليل بأحد المعامل هناك وإرساله له، لإقناع عز بإجراء تحليل، والتأكد من أن الطفلين ولداه، إلا أن عز كان يرفض.

وأضافت نسرين أنه بعد ذلك توفي والد عز، وطلب شقيقه مصطفى من زينة إعطاءه مهلة من الوقت لتسوية الخلافات بينهما، بسبب وجود نزاع على الميراث بينه وبين شقيقه، إلا أنه انقطع بعدها عن الاتصال بها بعد ذلك، زاعماً في رسالة هاتفية أرسلها لها أن العلاقات انقطعت بينه وبين شقيقه بسبب الخلاف حول الميراث.

على الجانب الآخر، أكد محمد عبدالله الدكر، محامي زينة لـ"العربية.نت" أن نيابة الأسرة بمحكمة مدينة نصر حددت جلسة 8 مايو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى إثبات النسب. وأشار إلى أن الفنانة أقامت دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة تحمل رقم 522 لسنة 2014، تطالب فيها عز بإثبات نسب طفليه وإجراء تحليل الـDNA وتسجيل الطفلين باسمه.

محامي عز يسخر من زينة

في المقابل، نفى مرتضى منصور، محامي عز، رفض موكله إجراء تحليل الـDNA، وسخر من زينة في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" المصرية، قائلاً إنها "كومبارس"، وعليها أن تبحث عن والد طفليها.

وأضاف موجهاً حديثه لزينة: "أنت سيدة شرقية ومحافظة، ومن تخرج على الإعلام وتقول إنها تزوجت بعقد شفهي وأنجبت طفلين فهذا لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا المحافظة".

وقال إن زينة هي من شهرت بنفسها وبالطفلين، وهي تتحمل ما سيحدث لهما من تشهير وليس أحمد عز.