مواقع التواصل.. نافذة للتعرف على عائلات النجوم

هوس التواصل بين النجوم ومحبيهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتوقف عند النجم وحده وأخباره، بل تخطاه إلى ما هو أبعد من ذلك، ليصل الأمر إلى التعرف على عائلات النجوم، وكيفية قضائهم لأوقاتهم.

فقبل ظهور تلك المواقع، واقتحام النجوم لها عبر حسابات رسمية موثقة، لم يكن يعرف عنهم سوى أخبارهم الفنية، وربما قليل من الأمور الشخصية في بعض الأحيان، حتى إن عائلاتهم لم تكن تظهر إلا في أضيق الحدود.

إلا أن الأمر، قد تغير في الوقت الحالي، بعد قيام عدد كبير من نجوم الفن، باستغلال مناسباتهم العائلية، من أجل التقاط الصور وعرضها على الجمهور، حتى وإن كانت تلك مناسبات خاصة.

أبناء النجوم لهم النصيب الأكبر

ورغم اختلاف الجميع في طريقة التعبير، والتعريف بعائلاتهم إلا أن الملاحظ كان حصول الأبناء على النصيب الأكبر، فنانسي عجرم استغلت ابنتها "ايلا"، ووضعتها داخل صندوق الهدايا في عيد الحب، من أجل معايدتها هي وجمهورها، كما نشرت صورة أخرى تجمعها بزوجها وابنتيها، وظهرت في صورة ثالثة مع شقيقتها ووالدتها في الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، موجهة لها التهنئة عبر مواقع التواصل.

وعبر حسابها على "انستغرام" نشرت نيللي كريم، صورة لابنتها وهي تضع سماعة طبية على الكلب الخاص بها، وربما تكون المرة الأولى التي تظهر فيها ابنة نيللي كريم للجمهور.

وإن كانت تلك هي المرة الأولى لابنة نيللي كريم، فإن غادة عبد الرازق صديقة دائمة لمواقع التواصل، وبالتحديد "تويتر" و"انستغرام"، حيث تحرص على نشر صور حديثة لأفراد أسرتها، ومن بينهم ابنتها روتانا.

وكذلك قام أحمد زاهر بنشر صورة لابنته الصغرى، وهو يحتضنها، كما قام بنشر صورة أخرى لها وهي تحاول الصلاة، ويحرص النجوم دائما على أخذ رأي محبيهم في تلك اللقطات.

وإن كان هؤلاء قد نشروا الصور، فإن وائل جسار قرر دعم موهبة ابنته ماريلين في الغناء بطريقة أخرى، بعد أن قام بنشر مقطع فيديو لها وهي تغني، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وطلب رأي جمهوره بصوتها، ربما تمهيدا لدخولها عالم الغناء حينما تكبر.

ذكريات من الماضي ولحظات رومانسية

بعيدا عن استحواذ الأبناء على اللقطات، يظهر البعض صورا تظهر حنينا إلى الماضي، وربما إلى الرومانسية في بعض الأحيان.

ومن هذا المنطلق قامت إيمي سمير غانم بنشر صورة لها هي وشقيقتها دنيا سمير غانم، وهما يقبلان والدتهما دلال عبد العزيز، في مرحلة الطفولة.

بينما كان لهنا شيحة طريقتها الخاصة في الاحتفال بعيد زواج والديها، حيث نشرت صورا تجمعهما، موجهة كلمة لهما، وعلى الجانب الآخر نشرت وفاء عامر صورة تجمعها بزوجها المنتج محمد فوزي، وعلقت عليها قائلة "زوجي الحبيب"، وفي نفس السياق، نشرت غادة عبد الرازق صورة تجمعها بزوجها محمد فودة، دون تعليق كتابي، واكتفت برسم القلوب.

وبذلك أصبحت عائلات النجوم، جزءا يستحوذ على اهتمام جمهورهم، من خلال تلك اللقطات التي تظهر بين الحين والآخر عبر ساحات التواصل.