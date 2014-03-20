ووقع جورج كلوني في شباك الحب اللبناني؟

للمرة الثالثة يظهر الممثل الأميركي جورج كلوني بصحبة المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين، والتي كان قد كُتب سابقاً عن علاقة خاصة تربطهما ونفاها كلوني سريعاً.

واستطاعت عدسات "الباباراتزي" هذه المرة التقاط صور لكلوني وعلم الدين، حيث اصطحب عازب هوليوود الأشهر صديقته في رحلة سفاري بتنزانيا.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "People" النجم كلوني وهو يحضن علم الدين، حاملاً كاميرته الخاصة، حيث يبدو من الصور أنّ الثنائي قد نسّقا ملابسهما معاً بما يتناسب مع رحلة السفاري وأجواء تنزانيا.

يُذكر أن علاقة كلوني وأمل علم الدين كانت بدأت "في إطار الشكوك والإشاعات خلال الأشهر الماضية" أثناء تناولهما العشاء في أكتوبر الماضي في لندن، قبل أن يصطحبها أخيراً إلى البيت الأبيض لعرض فيلمه الأخير "Monuments Men "هناك.