زينة تتحدث لأول مرة عن أمومتها وتتجاهل أزمتها مع عز

بعد غياب متعمّد للفنانة زينة عن وسائل الإعلام منذ عودتها من الولايات المتحدة الأميركية، قبل ما يقارب الشهرين، بتوأم نسبته للفنان أحمد عز.

فاجأت زينة الجميع بالظهور دون مقدمات عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الحسن" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبوالحسن، ويعرض عبر فضائية "On Tv"، وذلك مساء أمس الخميس.

غير أن زينة لم تتطرق إلى أزمتها الجارية مع الفنان أحمد عز، ولم تحاول مقدمة البرنامج أن تحدثها عنها، رغم أنها الشغل الشاغل للجميع في الوقت الحالي، ما يوحي بأن اتفاقاً مسبقاً قد تم، طلبت فيه زينة ألا يتطرق الحديث إلى هذا الأمر خلال المداخلة الهاتفية.

سنة أولى أم

وتحدثت زينة عن أولى سنواتها في الأمومة، والتي وصفتها بالصعبة، كون طفليها وُلدا في حالة إعياء، ولكنها من ناحية أخرى دفعتها إلى حب والدتها بشكل أكبر، بعدما شعرت بما كانت تعانيه.

وأخذت زينة تتحدث خلال المداخلة عن عائلتها وخالتها التي فقدت ابنتها ويمر عيد الأم هذا العام دون وجودها، كما وجّهت التهنئة إلى شقيقتها نسرين بهذه المناسبة.

وتطرق الأمر إلى ما تفعله زينة خلال هذه المناسبة، وما تقدمه من هدايا لوالدتها أو جدتها، واختتمت مداخلتها بتوجيه التهنئة لكل الأمهات المصريات بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن ظهورها يأتي خصيصاً من أجل عيد الأم.

وكانت زينة قد غابت مؤخراً عن المؤتمر الصحافي الخاص بمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم "الوسواس" وتدخل به رمضان المقبل، كما رفضت أكثر من عرض للظهور في القنوات الفضائية من أجل الحديث عن الأزمة.