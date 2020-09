تصوير فيلم أكبر قناص دموي في أميركا بالمغرب

اختار النجم الأميركي، كلينت إيستوود، المغرب لتصوير فيلمه عن حياة القناص الأميركي الشهير، كريس كايل، وهو مشروع ضخم سينتهي من تنفيذه في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

الفيلم أسند في الأصل إلى المخرج ستيفن سبيلبرغ، الذي انسحب من المشروع نظراً لانشغالاته والتزاماته العديدة، وخاصة تركيزه على مشروع سينمائي ضخم حول النبي موسى، الشيء الذي دفع شركة "وارنر براذرز" للإنتاج لأن تقوم بإجراء محادثات مع إستوود لإخراج فيلم "القناص الأميركي".

الفيلم مقتبس عن سيرة "كريس كايل"، الذي يعرف بأنه أكثر القناصين قتلاً ودموية في تاريخ الولايات المتحدة العسكري، وقام بكتابة السيناريو جايسون هال، استناداً على رواية أنجزت حول حياة كايل، التي ادعى فيها هذا الأخير أنه قتل ما لا يقل عن 255 شخصاً طوال حياته المهنية، وتربعت هذه الرواية على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في سنة 2012 .

ويشار إلى أن سيرة حياة كايل "The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History تكشف كيف علمه والده إطلاق النار وقت أن كان في الثامنة من عمره، قبل أن يتحول إلى القناص الأميركي، الذي قتل أكبر عدد من الناس.

ويذكر أن كايل يعرف باسم "الشيطان الرمادي"، وهو عضو سابق في القوات الخاصة للبحرية الأميركية "سيلز"، ويعد أكثر القناصين قتلاً في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين قتلهم 255 شخصاً، وعبر بهذا الخصوص عن شعوره قائلاً إنه لم يعتريه الندم تجاه ضحاياه.

وقتل كايل في فبراير من السنة الماضية مع مرافقه تشاد لتلفيلد، على يد إيدي راي روث، في ميدان رماية في مقاطعة إيراث في تكساس، وتردد أنهما أخذا روث لمساعدته على العلاج من اضطراب عصبي.