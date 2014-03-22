بالفيديو.. راهبة كاثوليكية تشعل "ذي فويس" بالغناء

تحولت راهبة كاثوليكية إيطالية إلى نجمة على وسائل الإعلام بعد مشاركتها في النسخة الإيطالية من برنامج "ذي فويس"، وأدائها أغنية المطربة اليشيا كيز بطريقة نالت استحساناً كبيراً من جميع أعضاء لجنة البرنامج، بحسب تقرير إخباري، اليوم السبت.

وشاركت كريستينا سكوتشا، المتحدرة من جزيرة صقلية، والبالغة 25 عاماً، في الحلقة الثانية التي بثت مساء الأربعاء الماضي من نسخة 2014 لبرنامج "ذي فويس" في مرحلة العروض التي تعتمد على الصوت فقط، والتي يؤدي فيها المشتركون الأغنيات التي يختارونها أمام أعضاء اللجنة الذين يديرون لهم ظهورهم.

واختار الأعضاء الأربعة في اللجنة الاستدارة للتعبير عن إعجابهم بصوت المشتركة، ما أهلها للانتقال إلى المرحلة المقبلة. وأول هؤلاء كان مغني الراب الإيطالي "جي اكس" الذي أبدى حماسة كبيرة وأظهر "تأثراً وصل إلى حد البكاء".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات بشأن إطلالة هذه الراهبة التي أدت أغنية "نو وان" لاليشيا كيز، مرتدية الزي الديني للراهبات، وأجابت بعفوية وطرافة عن أسئلة اللجنة.

وكتب وزير ثقافة الفاتيكان، الكاردينال جانفرانكو رافازي، على حسابه على "تويتر" أحد الأقوال المنسوبة للقديس بطرس "ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً".

وخلال الحلقة، قالت الأخت كريستينا "لدي موهبة أعطيكم إياها"، وذلك رداً على سؤال عضو لجنة حكم البرنامج المقدمة والمغنية رافاييلا كارا عما إذا كانت "راهبة حقيقية".

ورداً على سؤال آخر عن "رأي الفاتيكان" بمشاركتها في برنامج غنائي، أجابت الراهبة الإيطالية بعفوية "أنتظر اتصالاً من البابا فرنسيس". واصطحبت الأخت كريستينا لتشجيعها في كواليس البرنامج ثلاث راهبات أخريات. وصرحت لأعضاء اللجنة: "لقد قالوا لنا أن نخرج (من أديرتنا)، أن نقول إن الله لا يقصينا عن أي شيء، بل على العكس يدفعنا إلى العطاء".

وقال مغني الراب "جاي اكس"، الذي اختارت الراهبة الانضمام إلى فريقه "لو استمعت إليك ترنمين في القداس عندما كنت يافعاً، لكنت اليوم بابا"، واعداً الراهبة بأنه لن يذهب إلى حد الطلب منها أداء أغنيات لفرق الروك، مثل ايرون مايدن وميتاليكا أو أغنيات فيلم "سيستر اكت".

والجمعة، اهتمت وسائل الإعلام الإيطالية بسيرة هذه الراهبة الشابة، فمنذ طفولتها، أبدت كريستينا شغفاً كبيراً بالغناء، وارتادت أكاديمية الفنون المسرحية في كاتانا. ومع مجموعة من أترابها، كانت تقيم حفلات غنائية في الساحات العامة وتشارك في حفلات زفاف.

وفي 2007، سجلت الأخت كريستينا في مدرسة فنية أخرى تقودها ممثلة سابقة اعتنقت الكاثوليكية. وبعد مشاركتها في مسرحية غنائية بعنوان "سور روزا" (الأخت روزا)، اتخذت قراراً بالانتقال إلى الحياة الرهبانية.

وقالت هذه الراهبة لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية "الموسيقى شغف، ويمكنني تشاركه، وهي تسمح لي بالتكلم عن الله بأجمل طريقة أعرفها".

وحقق الفيديو الرسمي لمشاركة كريستينا في الحلقة الثانية من برنامج "ذي فويس" بنسخته الإيطالية للعام 2014 ما يزيد على 10 ملايين و500 ألف مشاهدة بعد يومين فقط على تنزيله على موقع "يوتيوب" مساء الأربعاء الماضي.