فيديو.. نانسي عجرم ملكة تبيع البطيخ في حضور ملايين

في غضون أيام قليلة من رفعه على موقع "يوتيوب"، وتحديداً في 20 مارس الحالي، حصد كليب نانسي عجرم الجديد أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة.. والسبب في ذلك ظهور النجمة بشكل لم يعتدها الجمهور عليه.

وفي كليب أغنية "ما تيجي هنا"، الذي أخرجه اللبناني جو بو عيد، تجسد نانسي شخصية "ملكة البطيخ"، وهي بائعة مثيرة تتمايل على أنغام الموسيقى وأصوات تقطيع البطيخ، مرتديةً فستاناً بلون البطيخ أيضاً.

وأثناء تجول "ملكة البطيخ" بشاحنتها في القرى اللبنانية لبيع حمولتها، تتعرض هذه الأخيرة لحادثة صغيرة تتسبب بسقوط البطيخ على الطريق وعرقلة حركة السير، مما يدفع رجل الأمن أو "الدركي" لإلقاء القبض عليها.

وفي "الكركون" (أي مركز الشرطة) تحاول نانسي إغراء "الدركي" الذي يجسد دوره ملك جمال لبنان لعام 2013 أيمن موسى.. وتنجح في غفلة بالهروب منه.

يذكر أن أغنية "ما تيجي هنا" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع طارق مدكور، وهي واحدة من أغاني ألبوم نانسي الجديد الذي يحمل اسم "N#8" والذي طرحته نانسي في الأسواق الخميس الماضي.

ويضم الألبوم 15 أغنية، 7 باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، و3 باللهجة الخليجية.