التحقيق مع طبيبين اتفق معهما عز على إجهاض زينة

تطورات جديدة تشهدها قضية زواج الممثل المصري أحمد عز بالفنانة زينة، حيث من المقرر أن تستدعي نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار عمرو غايش طبيبين، قالت الفنانة زينة وشقيقتها في التحقيقات إن عز اتفق معهما على إجراء عملية الإجهاض لها في الشهور الأولى من الحمل.

وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه لـ"العربية.نت" إن الفنانة وشقيقتها أكدا في التحقيقات أن عز اتفق مع طبيبة تدعى "طاهرة" تمتلك مركزاً طبياً في المعادي جنوب القاهرة لإجراء عملية الإجهاض، كما اتفق مع طبيب تحاليل يدعى "محمد أبوشقة" لإجراء تحاليل له ولزينة قبل عملية الإجهاض، كما طلبت النيابة من زينة أسماء شهود واقعة زواجها؛ تمهيداً لاستدعائهم وسماع أقوالهم, واستعجلت النيابة تقرير إدارة الجوازات والهجرة حول تحركات الفنانة وتقرير إدارة الجوازات والهجرة حول قيد أطفالها بالخارج.

وكانت زينة قد رفضت في تحقيقات النيابة الإفصاح عن أسماء الشهود على عقد زواجها؛ خوفاً من تهديدهم، وتعهدت للنيابة بتقديمهم أمام المحكمة عند استدعائهم.

صديق عز يؤكد صحة أقوال زينة

على الجانب الآخر استمعت النيابة إلى أقوال شخص يدعى هاني مطاوع، وهو صديق مقرب لعز وزينة وكان وسيطاً في التفاوض بين الطرفين، حيث اعترف هاني بسلامة موقف زينة، وأنه كان يعلم بزواجها من عز، وتفاوض معه لإجراء تحليل "DNA" وتسوية النزاع, وقال هاني أمام النيابة إنه كان يرسل رسائل لزينة على هاتفها المحمول يخبرها فيها بآخر تطورات مفاوضاته مع عز، مضيفاً أنه يعلم بزواج الطرفين وأنهما كانا على وشك إعلانه رسمياً, وقال إن زينة كانت تقيم مع عز داخل شقته بدجلة في المعادي لأيام ثم تتركه وتجلس في شقة أسرتها، إلا أن الأمور تغيرت بعد ذلك وفوجئ بعز ينكر زواجه منها ويشكك في نسب الطفلين، لذلك حاول إقناعه بإجراء تحليل "DNA" للتأكد من ثبوت نسبهما له.

وقال هاني إنه توسط بالفعل لحل الخلاف، ووعده عز بالسفر إلى أميركا أثناء وجود زينة هناك، لإجراء تحليل "DNA" مشيرا إلى أنه طلب من زينة إجراء التحليل وإرساله له عبر البريد السريع من أميركا إلى مصر، على أن يتم مطابقته بتحليل عز للتأكد من نسب الطفلين، ولكن عز كان يتهرب دائماً بحجة مرض والده.

وحول ما قالته زينة أمام النيابة إن عز يحتفظ بنسخة من عقد الزواج العرفي بينهما في شقته بالمعادي قال هاني إن عز يمتلك شقة بالفعل في المعادي وكان يلتقيان فيها، لكنه لا يعلم مدى حقيقة احتفاظ عز بعقد الزواج العرفي.

محامى عز يطلب شهادة تحركات

على الجانب الآخر تحدى نبيل محمود المحامي المنتدب من مكتب مرتضى منصور للدفاع عن عز في تحقيقات النيابة وجود علاقة بين موكله وزينة، كما تحدى أن تخرج زينة بأي عقود تثبت صحة زواجها من عز، وقال إن عز أكد أنه لم يكن له أي علاقة بها سوى الزمالة، وفوجئ بها تخبره بأنها حامل منه معتقداً أنها تمزح معه لأنه لا توجد علاقة بينهما على حد قوله.

وأضاف أن زينة سافرت إلى أميركا بعد ذلك وانقطعت أخبارها عنه حتى فوجئ بها تنسب طفليها له، مشيراً إلى أنه طلب من النيابة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على رصد لتحركات الفنانة في العاصمة البريطانية لندن والمدة التي قضتها ومعرفة الشخصيات التي التقت بهم هناك.

وقدم محامي عز للنيابة صور أوراق ومحاضر لياسمين شقيقة زينة تثبت اتهامها بالاتجار بالكوكايين عام 2010، في محاولة لإثبات سوء سلوك أفراد أسرة زينة إلا أن النيابة اعتبرت أن الموضوع يخرج عن نطاق القضية المعروضة أمامها ورفضت استلام الأوراق.