محاولات فردية لخلق موسم درامي خارج رمضان

تعالت الأصوات داخل قطاع الدراما المصرية لسنوات مطالبة بخلق موسم درامي جديد بعيداً عن شهر رمضان المكتظ بالأعمال، والتي يفشل بعضها ضحية للكمّ الهائل من المسلسلات المعروضة.

وعلى الرغم من كمّ المطالبات التي ظهرت، إلا أنه يبقى رمضان هو الموسم الأبرز، مع وجود محاولات فردية لخلق موسم جديد، ظهرت خلال الفترة الجارية من خلال مسلسلين جديدين بدأ عرضهما.

الأول هو مسلسل "سلسال الدم" الذي كتبه مجدي صابر، وتقوم ببطولته عبلة كامل، ورياض الخولي وعُلا غانم، وهو العمل الذي أعلن عن البدء فيه منذ عامين، وانتهى تصويره قبل فترة قصيرة، ويعرض في الوقت الحالي عبر شاشة "mbc مصر"، حيث يدور في إطار الدراما الصعيدية.

أما المسلسل الثاني فهو "قلوب" الذي تقوم ببطولته علا غانم ونجلاء بدر وإنجي المقدم، ويعرض عبر التلفزيون المصري بالتزامن مع قناة "النهار".

العرض في رمضان عقاب

من جانبه أكد مجدي صابر مؤلف مسلسل "سلسال الدم" لـ"العربية.نت" أن "العمل لم يُعرض في العامين الماضيين لأنه لم يكن قد اكتمل تصويره"، مشيراً إلى أن "مشاهد أمن مركزي ومتفجرات كانت متبقية، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على تصاريح أمنية لتصويرها، وهو ما جعلهم ينتظرون حتى الحصول عليها".

وأوضح المؤلف أن "عرض الأعمال في شهر رمضان أصبح عقاباً لصناعها وللجمهور، خاصة أن ما يقارب الخمسين عملاً تعرض عبر الشاشة الصغيرة في ذلك التوقيت، ناهيك عن الإعلانات التي تفسد مشاهدة الدراما".

وعبّر صابر عن سعادته بعرض العمل في الوقت الحالي بعيداً عن الموسم الرمضاني المزدحم، خاصة أن هذا هو الأصل، أن تعرض المسلسلات الجديدة على مدار العام، إلى جوار الأعمال التي تعرض في رمضان، وأن سيطرة رمضان على الدراما في السنوات الأخيرة كان اختراعاً من قبل وكالات الإعلان.

مضاعفة حجم الدراما

وعدّد مؤلف المسلسل الذي تدور أحداثه حول امرأة صعيدية يُقتل زوجها فتقرر الانتقام بكافة الوسائل، الإيجابيات التي ستحدث حينما تظهر مواسم درامية جديدة، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة حجم الدراما المعروضة على مدار العام، خاصة أن الإقبال على هذه الأعمال من قبل الجمهور سيزيد حجم المشاهدة، وبالتالي ستكون هناك إعلانات، وتستطيع المحطة دفع قيمة المسلسل للمنتج.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تلقيه ردود أفعال إيجابية من قبل الكثيرين بعد عرض حلقتين من المسلسل.