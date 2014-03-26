عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

انفصال غوينيث بالترو وكريس مارتن بعد 10 سنوات زواج

المصدر: لوس أنجلوس – فرانس برس
غوينيث بالترو مع كريس مارتن وأولادهما
رابط مختصر

أعلن المغني البريطاني كريس مارتن قائد فرقة "كولدبلاي" والممثلة الأميركية غوينيث بالترو عن انفصالهما بعد زواجهما في عام 2003 والذي استمر أكثر من 10 سنوات.

وكتب الزوجان في بيان مشترك نشر على موقع غوينيث بالترو "قررنا للأسف الشديد أن ننفصل".

وأضاف البيان أنهما سعيا طوال أكثر من سنة كي تستمر علاقتهما، لكنهما وصلا إلى خلاصة مفادها أنه على رغم حبهما لبعضهما كثيراً فإنهما سيبقيان منفصلين، وتعهدا بالاهتمام بولديهما، وطلبا احترام خصوصية العائلة في هذه المرحلة الصعبة.

ولغوينيث بالترو (41 عاماً) وكريس مارتن (37 عاماً) ابنة تدعى آبل في التاسعة من العمر وابن اسمه موزيس في السابعة.

وأكدا تحت صورة لهما مبتسمين في حفل أنهما "سيشكلان دوما عائلة".

وقد سبق أن تردد أن مارتن مصرّ على مغادرة أميركا والعودة مع ولديه إلى بريطانيا، بعدما تبين له أنه ليس قادراً على تحمل الحياة الأميركية لدرجة أنه بات يعيش في حالة من البؤس الشديد.

كلمات دالّة

#طلاق, #انفصال, #غوينيث بالترو, #كريس مارتن, #هوليوود, #نجمة أمريكية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر