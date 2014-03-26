كاظم الساهر يكشف سر "طلاقه" ولا تزعجه القبلات

أكد الفنان العراقي كاظم الساهر أن الزواج في سن مبكرة أدى إلى فشل زواجه الأول وبالتالي طلاقه. وكشف أنه تزوج عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، مع ذلك، رفض مقولة أنه غير محظوظ مع النساء، وأكد أن الاستقرار شيء جميل و"الله أعلم إذا رح أتزوج.. قلبي يدق طبعاً وأنا في البيت طفل وفوضوي".

وأضاف "أنا زوج ناجح، ولكن الزواج المبكر عمل لي عقدة. خطبنا بعمر الـ19 وما كان عندي النضج. كنا أطفالاً". وشدد على أنه لم يكره في حياته إنسانة كان على علاقة بها، وأن علاقاته غالباً ما تنتهي باحترام وود.

وذكر في مقابلة تلفزيونية أنه "خائف من الوحدة.. أعتقد أن برنامج أحلى صوت أخرجني قليلاً من وحدتي". وأشار إلى أنه كان يحلم بمنزل يملأه الحب والسعادة، كما المنزل الذي تربى فيه. وشدد على محبته الكبيرة لوالدته قائلاً إنه "لا يحب شيئاً سوى الله سبحانه وتعالى ووالدته."

من جهة أخرى، أكد الساهر أنه لا ينزعج من قبلات المعجبات، لأنه يعتبرها نوعاً من التعبير عن حبهن له. أما أكثر ما يجذب النساء له فيعتبر كاظم أن الرومانسية هي الشيء الأساس، أما الجمهور فقد اختار على حد قول القيصر "الشجن الذي في صوته".

وعن تعامله مع المعجبين والمعجبات أكد أنه بعمره لم يتضايق من أي معجب أحب أن يتصور معه. وقال: "لا أتضايق من المعجبات ولا من القبلات بالعكس هذا جميل.. ولم يحصل أي علاقة مع معجبة".