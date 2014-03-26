"كاشمجي".. النسخة المصرية من أغنية "Happy"

الانتشار الهائل الذي صاحب أغنية "Happy" لفاريل ويليامز، وتحقيقها أكثر من 140 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب You Tube"، دفع البعض إلى تقديم نسخة مصرية من الأغنية التي رشحت للأوسكار في الدورة الأخيرة.

وطرح فريق "دي سلطة"، وهي مجلة إلكترونية، عبر قناتهم على موقع "يوتيوب" أغنية "كاشمجي" لتعد النسخة المصرية من الأغنية العالمية، في خطوة مماثلة لما قدموه من قبل في أغنية "هوبا إيجيبشين ستايل" التي كانت نسخة مصرية من أغنية "غانغام ستايل".

الفيديو الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هند صبري وتامر هجرس وفريق "كايروكي" والمواطن المصري، تحدث منتجه محمد البسيوني لـ"العربية.نت" عن قصته.

صدفة بحتة

أشار البسيوني إلى أن الفكرة وُلدت بالصدفة البحتة، بعدما اقترح عليهم الجمهور أن يقوموا بتقديم نسخة مصرية من أغنية "Happy"، خاصة أنها حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم.

وأكد أنهم تلقوا الاقتراح بحماس شديد من أجل تقديم الأغنية، وبالفعل اجتمع فريق "دي سلطة" إلى جوار فريق "Scoop Empire" من أجل تقديمها، لترى النور في غضون ثلاثة أسابيع فقط، حيث اجتمع فيها معظم الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير في قطاع الـ"سوشيال ميديا Social Media".

وحول الاسم الخاص بالأغنية، الذي جاء على عكس روحها، فقد أكد المنتج أنهم اقترحوا ألا يكون الاسم الخاص بالأغنية نابعاً من حالة السعادة، وأن يقوموا باختراع كلمة، وبالفعل توصلوا إلى كلمة "كاشمجي"، وهي كلمة مصرية عامية توحي بالحزن، وهي قريبة من كلمة "مكشر".

دعوة للتفاؤل والبهجة

واعتبر البسيوني أن الهدف من الأغنية هو الدعوة إلى التفاؤل والبهجة في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع المصري، وهي بمثابة طلب من الجميع ألا يكونوا "كاشمجية".

أما عن ظهور النجوم في الأغنية، وهم يرقصون على أنغام الموسيقى، فيعود ذلك بحسب المنتج إلى حماسهم للظهور، حينما عرض عليهم ذلك.

واعتبر البسيوني أن الأعمال التي تطرح عبر "الأون لاين Online" عادة ما يكون لها تأثير كبير للغاية، وبالتالي فهي فرصة لكافة النجوم من أجل الظهور من خلالها.

وتولى كتابة الكلمات الخاصة بالأغنية منة القيعي، وأحمد الروبي، بينما قام بالغناء شادي أحمد، وطرحت في الوقت الحالي قبل بداية الموسم الثالث من برامج "دي سلطة".