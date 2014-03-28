مخرج مسلسل هيفاء وهبي يتحدى قرار شطبه ويلجأ للقضاء

لم يخطر ببال أسرة مسلسل "كلام على ورق"، المتواجدة بلبنان، أن تأتيهم الأزمات من القاهرة، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن السينمائية شطب محمد سامي مخرج المسلسل الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي وأحمد زاهر وروجينا، مرجعةً قرارها إلى تزويرٍ وقع من قبل المخرج بخصوص مؤهله الدراسي الذي قدمه للنقابة، بحسب بيان نشرته وسائل إعلام مصرية.

وجاء قرار النقابة بعد تلقيها شكوى من قبل أحد المحامين يتهم فيها المخرج سامي بتزوير مؤهله الدراسي، الذي زعم أنه حصل عليه من الجامعة الأميركية، ما جعل النقابة تقوم بالبحث والتحري حول الواقعة.

واعتبرت النقابة أن ما قام به سامي مخالفة مهنية، وخروج على مبادئ الأمانة والنزاهة، ويخالف أحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة.

المخرج يرد

وأجرت "العربية نت" اتصالاً بالمخرج محمد سامي في لبنان من أجل معرفة رأيه في القرار الصادر، وكذلك مصير المسلسل، حيث أكد سامي أنه عضو نقابة منذ 5 سنوات ولم يلتحق بها بالأمس.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى شهادة مزورة، خاصة أنها موثقة من الخارجية المصرية ومن الولايات المتحدة الأميركية، كما أن تزويره للشهادة يعني ضرورة حبسه بهذه التهمة، دون الاقتصار على مجرد شطبه من عضوية النقابة.

وأوضح مخرج مسلسل "مع سبق الإصرار" أنه لم يحاول الاتصال بالنقابة من أجل التحري حول الأمر، نظراً لانشغاله بالتصوير في لبنان، غير أن الفنان أشرف ذكي، أحد أبطال المسلسل، قام بالاتصال بنقيب السينمائيين، الذي أكد له أن مثل هذا القرار لم يصدر، وأنه سيراجع الأمر حينما يعود من سلطنة عُمان.

خلافات سابقة وحرب على المسلسل

وأعرب المخرج عن غضبه من صدور قرار دون الرجوع إليه والتحقيق معه من قبل النقابة، خاصة أنها بيته، كما أن النقابة طلبت منه في العام الماضي أن يقوم بإخراج عمل من إنتاجها.

واعتبر سامي أن ما يجري هو حرب تشعلها الغيرة من المسلسل الذي يقوم بإخراجه لهيفاء وهبي.

واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن المسلسل سيُعرض في شهر رمضان المقبل رغم أنف الجميع، وهو مستمر في التصوير بلبنان في الوقت الذي يحرك فيه محاموه دعوى قضائية في هذا الصدد.

وحاولت "العربية نت" الاتصال بأحد أعضاء مجلس النقابة من أجل الحديث عن مبررات القرار إلا أن النقيب أغلق هاتفه، بينما امتنع وكيل النقابة عن الرد على هاتفه، وأكد عضو المجلس فوزي العوامري أنه تقدم باستقالته منذ فترة ولا يعلم بالأمور التي تجري في الوقت الحالي.