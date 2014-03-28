mbc تحصد 11 جائزة في مهرجان الخليج

اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بحضور وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام رئيسة المهرجان، سميرة ابراهيم بن رجب، وعدد من المسؤولين وكوكبة من المبدعين والفنانين الخليجيين والعرب، وفازت mbc بـ 11 جائزة.

ونوه رئيس لجان التحكيم في المهرجان، ابراهيم اليزدجالي، في كلمة، بالشفافية التي اتسم بها عمل لجان التحكيم المختلفة نتيجة رفع الأعمال المشاركة على شبكة الإنترنت لتسهيل عملية التحكيم.

وأكد على حدة المنافسة خلال دورة المهرجان الحالية التي شارك فيها 315 عملا في كافة القطاعات واعتماد جائزة واحدة لكل قطاع، عدا فرع الأعمال الدرامية التي خصصت لها جائزتان أولى وثانية "لهما نفس قيمة التكريم المعنوي والأدبي".

وجرى الإعلان عن نتائج أعمال لجنة التحكيم، وأعقبها تكريم أعضاء لجان التحكيم والرعاة والشخصيات الداعمة للمهرجان.

وفي برامج المنوعات، جاءت الجائزة مناصفة بين برنامج رادار ــ إذاعة هلا Fm ــ سلطنة عمان، وحبايب ــ إذاعة mbc - Fm.

وفي البرامج الحوارية، اقتسم الجائزة ألم وأمل ــ إذاعة هلا ــ سلطنة عمان، ومراسي ـــ إذاعة Fm ــmbc.

"عمر بن الخطاب" يفوز بجائزة الدراما التاريخية

وفي مسابقة الإنتاج التلفزيوني للهيئات الأعضاء بالجهاز، الدراما التاريخية، فاز بالمركز الأول مسلسل عمر بن الخطاب ــ المؤسسة القطرية للإعلام ومجموعة mbc.

وفي مسابقة الإنتاج التلفزيوني لشركات الإنتاج الخاص الخليجية والعربية، الدراما التاريخية، فاز بالمركز الأول مسلسل خيبر ـ (المؤسسة القطرية للإعلام) و(مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc).

وفي الدراما الكوميدية، فاز بالمركز الأول واي فاي من مجموعة mbc. بينما اقتسم الجائزة الثانية أبو الملايين ــ تلفزيون دولة الكويت ومجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc، و كلام الناس ـ هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ القناة الأولى ـ المملكة العربية السعودية.

"الثامنة" يفوز بجائزة البرامج الحوارية

وفي البرامج الاقتصادية، فازت بالجائزة النشرة الاقتصادية من mbc.

وفي البرامج التوعوية، اقتسم الجائزة خواطر(الجزء التاسع) من شركة آرام للإنتاج القابضة ومجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc.

وفي البرامج الثقافية، فاز برنامج : Subscribe من مجموعة mbc.

وفي البرامج الحوارية، فاز برنامج الثامنة من مجموعة mbc.

وفي البرامج الرياضية، اقتسم الجائزة برنامج كورة ـ روتانا، وفي المرمى ـــ مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط mbc ــ (قناة العربية).

وفي برامج المنوعات، فاز برنامج للعرب مواهب ( Arab Got Talent ) من مجموعة mbc.