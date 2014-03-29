ياسمين عبد العزيز ترفع شعار "مطلوب عريس" في السينما

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى شاشة السينما قريباً، بعد غياب طيلة العام الماضي، حيث كان آخر عمل يعرض لها هو فيلم "الآنسة مامي" في عام 2012.

وستبدأ عبد العزيز تصوير فيلم جديد يحمل اسم "مطلوب عريس"، حسب ما كشفه مؤلف العمل خالد جلال في حديث مع "العربية.نت". وسيتولى وائل إحسان إخراج العمل، الذي يقوم بإنتاجه أحمد السبكي والذي يشارك في بطولته، إلى جانب عبد العزيز، كل من حسن الرداد وكريم محمود عبد العزيز.

تعاون رباعي مكرر

ويشهد فيلم "مطلوب عريس" تكرار التعاون بين ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد وخالد جلال والمخرج وائل إحسان، بعد أن قدموا معا فيلم "الآنسة مامي"، وهو ما أرجعه المؤلف خالد جلال إلى وجود قدر كبير جدا من التفاهم بين الرباعي، مما جعلهم يعاودون التعاون في فيلم جديد.

ويقوم المخرج وائل إحسان حالياً باختيار باقي أبطال الفيلم، خاصة وأن التصوير سيبدأ في شهر أبريل المقبل.

لا علاقة للفيلم بمسلسل هند صبري

وبعد الإعلان عن فيلم "مطلوب عريس"، ربط البعض بينه وبين مسلسل "عايزة أتجوز" الذي قامت ببطولته هند صبري وعرض في عام 2010، إلا أن المؤلف نفى أن يكون هناك أي تشابه بين العملين، معتبرا أن قصة الفيلم بعيدة تماما عما عرض على الشاشة الصغيرة.

غير أن جلال رفض الحديث عن القصة التي يدور حولها الفيلم الكوميدي. واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الفيلم سيكون متاحا بدور العرض في موسم عيد الفطر المقبل.