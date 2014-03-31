ريكي مارتن: أفكر في تحضير "دويتو" مع فنان عربي

قال الفنان العالمي ريكي مارتن إنه لم يتردد أبداً بالمشاركة في برنامج the voice في نسخته العربية حين يتلقى الدعوة إلى ذلك، جاء ذلك خلال مقابلة خاصة ببرنامج "صباح العربية".

وقال ريكي "علينا أن نكسر الحواجز في الموسيقى لأن لغة الموسيقى هي واحدة، ولن أتردد في أن أنقل خبرتي وفني إلى برنامج "أحلى صوت" في نسخته العربية، وأشارك كل العرب في الموسيقى التي أقدمها كوني الآن عضو في لجنة تحكيم البرنامج ذاته، ولكن بنسخته الأسترالية".

وعن جديده الفني كشف ريكي عن تفكيره في التحضير لـ"دويتو" مع فنان عربي، وسيكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب، بالإضافة لتحضيره لأغنية جديدة اسمها vida وتعني الحياة، وهي خاصة بكأس العالم لهذه السنة.

وصرح ريكي بأنه يحب الشعوب العربية لأنها تتميز بحسن الضيافة والقلب الكبير، معبراً عن حبه للمأكولات اللبنانية التي يتناولها في كل أنحاء العالم وليس في بيروت فقط، وقال: "أحب المأكولات اللبنانية كثيرا وأتناولها دائماً".