جديد "مايكل جاكسون".. 8 أغاني غير منشورة من قبل

أعلنت شركة ايبك ريكوردز التابعة لمؤسسة سوني ميوزيك انترتينمنت وورثة المغني الراحل مايكل جاكسون عن طرح ألبوم جديد يضم ثماني أغان لم تذع له من قبل تحت عنوان "أكس سكيب".

وعثر "ال.إيه ريد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ابيك ريكوردز، على هذه الأغاني ضمن أرشيف المواد المسجلة للمغني الراحل. وسيطرح "اكس سكيب" في 13 مايو المقبل. والألبوم الجديد هو أحدث مشروع لورثة جاكسون للاستفادة من شعبية ملك البوب بعد وفاته.

يذكر أن جاكسون توفي عام 2009، عن 50 عاماً في "لوس أنجلوس" نتيجة جرعة زائدة من عقار "بروبوفول" المخدر الذي أعطاه له طبيبه المعالج أثناء الإعداد لسلسلة حفلات كان سيعود بها للساحة الفنية في لندن.