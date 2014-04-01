دنيا سمير غانم تضع مولودتها الأولى "كايلا"

عائلة الفنان الكبير سمير غانم على موعد مع حدث خاص، بعد أن وضعت دنيا سمير غانم، زوجة الإعلامي المصري رامي رضوان، مولودتها الأولى، التي أطلقت عليها اسم "كايلا"، لتمنح سمير غانم لقب الجد، ودلال عبدالعزيز لقب الجدة، خاصة أنها أول فرد من الجيل الثالث في العائلة.

من جانبه، أكد الإعلامي رامي رضوان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن مولودته قدمت للحياة في الثلاثين من شهر مارس، ولكنه حينما وجد وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن الأمر، والبعض قد كتب اسم المولودة بشكل خاطئ، أعلن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن الخبر.

ولم يجد رضوان الذي يعمل بفضائية "ONTV" كلمات يصف بها مشاعره في تلك اللحظة، خاصة أنه أصبح أباً للمرة الأولى، مؤكداً أن مشاعر الأبوة ستزداد كثيراً في الفترات المقبلة، حينما يرى طفلته تكبر أمام عينيه، وحينما يرى ردود أفعالها.

وأشار إلى أن الحدث هو حدث خاص، لذلك سيكون هناك نوع من الاحتفال به على الصعيد الأسري، ولكنه سيظل شأناً خاصاً بعيداً عن وسائل الإعلام

وحول أمنيته المستقبلية لمولودته التي يحمل اسمها معنى "الانتصار القوي"، وإن كانت ستعمل في مجال الفن تبعاً لوالدتها وجدها وجدتها وخالتها إيمي سمير غانم، أم ستصبح إعلامية مثل والدها، اعتبر رضوان أن ما يطلبه في الوقت الحالي هو أن يؤسسها بشكل صحيح، على أن تكون لديها القدرة في المستقبل كي تختار الطريق الذي تفضله.

وكان رضوان قد احتفل بزفافه على دنيا سمير غانم في شهر يونيو من العام الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وأطلت دنيا سمير غانم في عدد من المناسبات خلال الأشهر الأخيرة من الحمل وقد ظهرت علاماته عليها بشكل كبير.