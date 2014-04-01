عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

ليتيسيا كاستا في متحف الشمع بجانب براد بيت وكلوني

المصدر: باريس - فرانس برس
رابط مختصر

دشنت عارضة الأزياء والممثلة الفرنسية ليتيسيا كاستا مساء الاثنين، تمثالها في متحف غريفان للشمع في باريس وقد وضع إلى جانب تمثالي براد بيت وجورج كلوني.

ليتيسيا كاستا ليتيسيا كاستا

وقد أشادت أكاديمية غريفان بكاستا معتبرة أنها "أيقونة فعلية للموضة وممثلة موهوبة جدا وشخصية خارجة عن المألوف".

وقالت الممثلة "إنه لشرف عظيم لي أن أنضم إلى متحف غريفان، لقد زرته طفلة مع مدرستي، ولطالما احتفظت بذكرى عالم ساحر وغامض، لم أتصور يوما أني سأدخله كشخصية، إنها محطة جميلة تدفعني إلى الاستمرار".

وأضافت، وهي تكتشف تمثالها المصنوع من الشمع مع فستان من تصميم روبرتو كافالي: "إنه لأمر غريب أن أقف أمام نفسي، إنه أمر لا يصدق ومؤثر".

ليتيسيا كاستا ليتيسيا كاستا

وقال رئيس أكاديمية غريفان ستيفان برن إن ليتيسيا كاستا كانت "أول عارضة أزياء فرنسية يتم حفظ اسمها".

وأضاف "لم تكوني فقط صورة في أوساط الموضة، بل خضتِ المعترك الفني وأصبحت فنانة بالكامل مع أدوار كبيرة في التلفزيون والسينما والمسرح".

كلمات دالّة

#متحف الشمع, #جورج كلوني, #براد بيت, #هوليوود, #نجمات, #فرنسية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر