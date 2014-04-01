ليتيسيا كاستا في متحف الشمع بجانب براد بيت وكلوني

دشنت عارضة الأزياء والممثلة الفرنسية ليتيسيا كاستا مساء الاثنين، تمثالها في متحف غريفان للشمع في باريس وقد وضع إلى جانب تمثالي براد بيت وجورج كلوني.

وقد أشادت أكاديمية غريفان بكاستا معتبرة أنها "أيقونة فعلية للموضة وممثلة موهوبة جدا وشخصية خارجة عن المألوف".

وقالت الممثلة "إنه لشرف عظيم لي أن أنضم إلى متحف غريفان، لقد زرته طفلة مع مدرستي، ولطالما احتفظت بذكرى عالم ساحر وغامض، لم أتصور يوما أني سأدخله كشخصية، إنها محطة جميلة تدفعني إلى الاستمرار".

وأضافت، وهي تكتشف تمثالها المصنوع من الشمع مع فستان من تصميم روبرتو كافالي: "إنه لأمر غريب أن أقف أمام نفسي، إنه أمر لا يصدق ومؤثر".

وقال رئيس أكاديمية غريفان ستيفان برن إن ليتيسيا كاستا كانت "أول عارضة أزياء فرنسية يتم حفظ اسمها".

وأضاف "لم تكوني فقط صورة في أوساط الموضة، بل خضتِ المعترك الفني وأصبحت فنانة بالكامل مع أدوار كبيرة في التلفزيون والسينما والمسرح".