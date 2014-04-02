مديرة مهرجان قرطاج الجديدة تسعى للتفوق على "موازين"

أعلنت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس عن تعيين مديرين جدد لمهرجاناتها الثقافية والفنية الكبرى لعامي 2014 و2015.

وعينت وزارة الثقافة كمال الفرجاني على رأس إدارة "مهرجان الحمامات الصيفي" الذي يعتبر ثاني أكبر المهرجانات الفنية في البلاد وحمدي مخلوف مدير "أيام قرطاج الموسيقية"، فيما تعود درة بوشوشة لإدارة "مهرجان قرطاج السنيمائي".

كما اختارت وزارة الثقافة لسعد الجموسي لإدارة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" ومحمد محجوب مديرا لمعرض تونس الدولي للكتاب عام 2015، الذي سيحتجب هذا العام بعد اتفاق بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين التونسيين بسبب عدم نجاحه في الدورة السابقة.

وكشفت الوزارة عن تعيين الفنانة سنية مبارك مديرا لمهرجان قرطاج الدولي، وهو أكبر المهرجانات الموسيقية العربية في دورته الـ50.

وهذه أول مرة تعين فيها امرأة على رأس إدارة أعرق المهرجانات الفنية في تونس والذي سيحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسه.

وسنية مبارك فنانة تونسية مشهورة شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية كما سبق لها أن أدارت مهرجان تونس الموسيقي.

وبعد تعيينها، أعربت مبارك عن أملها في بلوغ مهرجان قرطاج العالمية، قائلةً: "يجب أن نرسخ أكثر هذه التظاهرة لتصبح عالمية وتبرمج لها العروض الكبرى قبل أعوام وتتسابق الدول لتكون موجودة في برمجة المهرجان".

وأضافت في تصريحات لإذاعة محلية: "حقق مهرجان موازين نجاحا كبيرا على المستوى الدولي رغم أنه ناشئ لكن مهرجان قرطاج أيضا يتمتع بقيمة كبيرة محليا ودوليا ويحلم الكثير من الفنانين بالصعود على مسرحه وما نحتاجه هو التجديد والحرفية".